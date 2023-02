Vu sur le Global Times.

L’ambassade de Chine a publié une liste des États que les USA ont délibérément agressé et bombardé après la Seconde Guerre Mondiale, sans jamais violer le droit international … évidemment ! J’ai passé en revue tous ces conflits mais il n’existe que peu de statistiques officielles du nombre de morts militaires et civils. Toutes les informations son disponibles sur Wikipedia en anglais si tant est qu’on peut encore considérer cette source de données est fiable. C’est une belle liste à méditer … et la conclusion de l’ambassade de Chine est éloquente. Les interventions américaines hors de leur sol national ont trois motifs principaux : la lutte contre le communisme, la main-mise sur les ressources en hydrocarbures et la protection des entreprises américaines comme par exemple United Fruits au Guatemala qui est caricaturale. Il est vrai que 30 % des terres arables de l’Ukraine ont été vendues à des fonds de pension américains sous forme de cash et de baux emphytéotiques d’une durée de 99 ans et c’est l’une des motivations du conflit ukrainien soutenu par les USA, raison trop peu mentionnée mais qui a son importance. Personne ne sait quel a été le devenir des dizaines de milliards de dollars engloutis dans cette manœuvre. Les petits exploitants agricoles ont été réduits à l’état de salariés d’entreprises américaines, ce qui explique en partie l’exode massif vers la Russie des petits agriculteurs russophones de l’est du pays. Des milliers de villages sont aujourd’hui totalement déserts. Le nombre d’Ukrainiens ayant fui leur pays vers la Russie seulement est estimé à plus de 10 millions … La liste ci-dessous n’est pas exhaustive car ne sont pas incluses les interventions des services américains dans les coups d’Etat, les changements de régime (exemple le Chili) qui ont souvent occasionné de nombreux morts.

Korea et Chine 1950-53 (guerre de Corée) (2,321 millions de morts)

Guatemala 1954 (plusieurs milliers de morts), coup d’Etat pour préserver les intérêts de United Fruits à la suite de la décision d’une réforme agraire

Indonesia (1958) lutte contre le communisme, CIA, Estimation 15000 morts

Cuba (1959-1961) « révolution cubaine », 3000 morts suivi de la « crise des missiles », exode massif vers la Floride, blocus économique toujours en vigueur

Guatemala (1960) révolution fomentée par la CIA, 200000 morts, le conflit durera jusqu’en 1970

Congo (1964) coup d’Etat anti-maoïste, 100000 morts

Laos (1964-1973) guerre civile, intervention américaine contre le Pathet Lao, 62000 morts

Vietnam (1961-1973) 3,4 millions de morts, hypothèse basse.

Cambodia (1969-1970) lutte contre le Kampuchea, 285000 morts

Guatemala (1967-1969) voir plus haut

Granada (1983) coup d’Etat, peu de morts (une centaine) mais risque d’escalade mondiale opposant les USA contre Cuba et l’Union soviétique

Liban (1983, 1984) (frappant des cibles dans les territoires du Liban et de la Syrie) camion piégé tuant des « casques bleus » américains et français à Beyrouth, nombre total de morts inconnu

Libya (1986) début des ingérences américaines en Libye, de même que les USA ont soutenu le FLN en Algérie contre la France via l’Egypte. Le conflit se terminera avec l’assassinat de Khadafi à la suite de l’intervention franco-anglaise avec le soutien américain. Nombre de morts total : ?

Salvador (1980) guerre civile, intervention USA, Allemagne de l’Est, 80000 morts

Nicaragua (1980), voir plus haut

Iran (1981), crise des otages de l’ambassade américaine, 8 employés de l’ambassade tués, mise en place du blocus et des sanctions américaines qui existe toujours.

Panama (1989) Invasion de Panama par l’armée américaine pour capturer Manuel Noriega, opération qualifiée d’autodéfense par les USA, 3000 morts

Iraq (1991-2011) (Guerres du Golfe), libération du Koweit suivie de deux « guerres » sur le sol irakien, plus de 1 million de morts.

Kuwait (1991), voir ci-dessus

Somalia (1993-2000) intervention anglaise, française et américaine pour « pacifier » le pays en guerre contre l’Ethiopie et en proie à une guerre civile dans les provinces sud. 24000 morts, hypothèse basse. Mise en place durable d’une escouade maritime internationale pour lutter contre la piraterie

Bosnia & Yugoslavia (1994, 1995, 1999, jusqu’en 2001) débute par une guerre civile en Bosnie. Premier épisode 30000 morts et autant de civils, nombre de morts (militaires seulement) estimé à 140000, hypothèse basse, données réelles inconnues, probablement plus de 500000 morts civils compris, destruction de Belgrade, déplacement de plus de 4000000 de personnes, intervention de l’OTAN et des USA.

Sudan (1998) début du conflit entre le Soudan et les provinces méridionales dès 1983, soutenu par la CIA à la suite de la découverte de pétrole. Fin du conflit en 2005 avec la partition et la création du Sud-Soudan, nombre de morts plus de 2,5 millions essentiellement de famine et d’épidémies

Yugoslavia (1999), voir plus haut

Yemen (2002- toujours en cours) intervention des Occidentaux, de l’Iran en soutien aux provinces du sud, des Émirats arabes et de l’Arabie saoudite (se contente de bombarder à distance le pays depuis 2007 avec des équipements fournis par les USA et la France, et n’est pas en guerre officiellement. Nombre de morts inconnu, estimé à plusieurs millions en raison de famine et épidémies en particulier des enfants. Désastre humanitaire de grande ampleur.

Iraq (1991-2003) (forces conjointes américaines et britanniques), voir plus haut

Iraq (2003-2015), voir plus haut

Afghanistan (1998, 2001-2015) débute par une guerre civile après le retrait de l’armée russe. Invasion américaine, etc … 2,5 millions de morts, évacuation des Américains laissant un pays dévasté en proie à des luttes claniques

Pakistan (2007-2015), guerre dans les zones tribale du Khyber Pakhtunkhwa. Estimation du nombre de morts par le Watson Institute 39000, intervention américaine limitée à des « observateurs ».

Somalia (2007-2008, 2011), voir plus haut

Yemen (2009, 2011), voir plus haut

Libya (2011, 2015) plus d’un million de morts

Syria (2014-présent) pays toujours sous embargo, dévasté, privé de ses ressources pétrolières piratées par les Américains. Nombre de victimes important, certainement plus de 2 millions de morts mais inconnu avec précision. Interventions russe, américaine et européenne (OTAN), turque, iranienne, irakienne, conflit enlisé

Dans son communiqué repris par le Global Times en anglais la Chine nous exhorte à « ne jamais oublier qui est la véritable menace pour le monde ». Mais nous ne risquons pas de l’oublier, la TV nous le répète à longueur de journée, c’est la Russie et la Chine évidemment, ainsi que tous ceux qui « ne respectent-pas-nos-valeurs » démocratiques qui sont les fauteurs de guerre …