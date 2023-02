Vu sur la toile ces deux derniers jours.

Asselineau, analyse géopolitique

Katya Kopylova, Livre noir

Henri Guaino

Seymour Hersh (en anglais)

À vous de faire un choix, je n’ai aucun article de prêt car une mise à jour de l’OS de mon Mac a pris beaucoup plus de temps que prévu. Il existe pourtant des liaisons directes par fibre optique sous-marine entre Tahiti et la Californie, mais peut-être que les USA ont l’intention de les dynamiter, allez savoir. L’exposé de Seymour Hersh est convaincante, à son âge avancé il est encore en possession de tous les moyens contrairement à Joseph Robinette Biden qui s’enfonce dans le gâtisme absolu. Quant à Katya Kopylova elle est de la trempe de Sergueï Lavrov, une élite de diplomates cultivés et ayant le sens de l’histoire alors que le président français veut supprimer le corps des diplomates … Ça me laisse rêveur ! J’ai eu le privilège de rencontrer l’Ambassadrice du Mexique à Madrid, l’épouse d’un de mes cousins, et elle s’exprime en un français parfait, connait l’histoire de la France et sa culture dans les moindres détails, l’Europe, l’Extrême-Orient … Une personnalité fascinante. Tous les diplomates de cette vieille école sont en voie de disparition en France, c’est le début du déclin de mon pays natal et de son rayonnement dans le monde. Quant à Henri Guaino ce n’est que du plaisir d’entendre ses analyses. Bonnes vidéos !