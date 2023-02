On parle de reprise économique : de qui se moque-t-on ?

L’un des indicateurs économiques le plus en amont est le BDI, « Baltic Dry Index », mesure internationale du prix du fret maritime. Quand ce prix augmente il y a une recrudescence du transport maritime puisque la demande s’amplifie, c’est la loi du marché. La crise de 2008, dite des « subprimes » a été précédée d’une forte augmentation du BDI et lorsque cette crise a éclaté l’indice a chuté verticalement en raison de l’absence de liquidités sur les marchés, les banques ne voulant plus se prêter entre elles car la méfiance avait envahi tout le système. Le BDI a alors stagné durant toute la crise de l’euro depuis 2010, les banques centrale créant de la monnaie de manière totalement déraisonnée pour tenter de faire repartir l’économie. Cette attitude des banques centrales aura ensuite pour conséquence une forte inflation dont toute l’Europe souffre aujourd’hui. Il ne faut pas croire que la cause en est les évènements d’Ukraine, le mal avait été créé par les banques centrales. L’augmentation du prix de l’énergie n’est pas non plus lié à ces évènements mais au tarissement des investissements dans le secteur pétrolier et gazier en raison de la mise en place des critères ESG. L’investissement dans ce secteur détermine en effet l’évolution des prix sur le long terme et il faut raisonner non pas en mois ou années mais en dizaines d’années.

La reprise économique de la Chine tant attendue depuis la fin de l’épidémie de coronavirus n’a pas l’air de se profiler à l’horizon si on examine toujours le BDI et discuter du pic pétrolier qui expliquerait pourquoi le prix des hydrocarbures qui augmente est la préoccupation des activistes de gauche comme Jancovici. Le fameux « peak oil » arrivera certainement un jour mais nul ne sait quand et il faudrait disposer d’une fameuse boule de cristal pour se livrer à une quelconque prédiction. Bref, l’économie mondiale, surtout occidentale est à l’agonie pour toutes les raisons effleurées c-dessus. À quoi servent aujourd’hui les milliers de bateaux au mouillage devant les grands ports de la côte ouest des USA ou en Mer du Nord ? À alimenter la spéculation car la plupart d’entre eux, vraquiers ou tankers, sont pleins en attendant des jours meilleurs. La situation n’est pas non plus florissante en Chine car l’ « usine du monde » traverse une grave crise immobilière que le gouvernement central n’arrive pas à résoudre et le mécontentement des épargnants chinois devient dans certaines régions du pays incontrôlable.

Donc, la reprise économique n’est pas d’actualité et les heures sombres sont devant nous, tant en Europe qu’en Amérique du Nord. L’aspect le plus dangereux de cette situation est la montée du bellicisme occidental. Si le monde politique aussi bien occidental qu’oriental ne décide pas de mettre un terme par la diplomatie aux évènements d’Ukraine alors cette crise économique actuelle sera franchement dévastatrice. Il n’y a aucune raison d’être optimiste et le BDI est bien là pour nous le rappeler. Source : tradingeconomics.com lundi 20 février 2023.

Bonus. Souvenirs de Jerome Bosch

Bonus. Souvenirs de Jerome Bosch

Lorsque j’habitais à Tenerife j’ai été contraint de faire une longue escale à Madrid entre deux avions pour faire renouveler mon passeport. Comme j’avais beaucoup de temps à encore perdre j’avais pris un taxi pour aller perdre ce temps intelligemment au Musée du Prado. Après Goya et Velasquez je me suis longuement attardé devant le triptyque de Jerome Bosch « Le Jardin d’Eden ». Il s’agit du nom donné au volet central, ceux de gauche et de droite étant la création de l’homme et l’enfer respectivement. Ce triptyque mondialement connu est une peinture de la vie de l’humanité telle que se l’imaginait l’artiste, une immense réjouissance érotique en groupe. Tous les acteurs sont nus et se livrent ostensiblement aux plaisirs de la chair sans retenue aucune. Il existe sur internet des images en haute définition de cette œuvre magistrale et découvrir les moindres détails de cette peinture est fascinant. C’est pour cette raison que je suis resté aussi longtemps à admirer le triptyque au Prado. Quelques détails, source : site du Musée du Prado.