Mon fils vit au Japon depuis 18 ans et ses enfants et lui-même ont été contaminés par la souche delta du SARS-CoV-2. À l’appui d’un certificat médical ils ne sont donc pas assujettis à la « vaccination » conseillée par le gouvernement mais non obligatoire. Ceci ne les a pas protégés contre une nouvelle infection puisque mes deux petits-enfants franco-japonais ont été à nouveau contaminés par un mutant de la souche omicron du virus, preuve que le système immunitaire devient inefficace rapidement après une première infection. Je me trouvais à Tokyo à ce moment-là et j’ai moi-même été infecté par cette forme gastro-entéritique entrainant des complication administratives car mon visa de touriste arrivait à expiration étant positif par test RT-PCR. Il apparaît clairement que le système immunitaire est fortement perturbé par le virus. Peut-être que l’explication se trouve dans la simple observation de la lymphocytopénie consécutive à l’infection qui a été largement observée comme l’un des effets du coronavirus. Mais je me hasarde dans des spéculations n’ayant comme appui que mes propres analyses sanguines après l’infection dont je fus victime à la fin du mois de mars 2010 par la souche dite « Wuhan ».

Le choix de l’épouse de mon fils qui est Japonaise m’a un peu dérouté. Elle s’est pliée récemment à une quatrième injection de cette thérapie génique de toute évidence totalement inutile et potentiellement dangereuse. Les statistiques sont « arrangées » pour maintenir l’information non prouvée que cette thérapie protège contre les formes graves de l’infection. Encore faut-il connaître précisément quelle est l’incidence de cette thérapie sur le développement de ces formes dangereuses. Il existe peu de données statistiques dans les pays occidentaux à ce sujet, au contraire les décideurs politiques tentent de dissimuler le fait qu’il n’y aurait aucun bénéfice de la thérapie génique quant à la protection contre les formes dangereuses. Les analystes en sont donc réduits à se contenter des données publiques disponibles.

Les données rassemblées par la John Hopkins’s University et Our World in Data confirment que la thérapie génique ne protège en rien contre une première ou une nouvelle infection :https://www.francesoir.fr/societe-sante/japon-mortalite-covid-professeur-masanori-fukushima-plainte . À tel point qu’un médecin japonais a osé déposer une plainte contre le gouvernement japonais qui selon lui est criminel. En effet, alors que la mortalité par coronavirus diminue dans le monde entier et le Japon se particularise toujours par une forte incidence du nombre de cas positifs (toujours par RT-PCR que l’on sait ne pas être fiable) et surtout par la mortalité qui ne décroit que faiblement. Les données les plus récentes datant du 17 février 2023 sont sans ambiguité ( https://www.worldometers.info/coronavirus/country/japan/ ), contrairement à tous les autres pays du monde le Japon continue à alimenter l’épidémie et sa mortalité avec la « vaccination » :

L’analyse de ce graphique montre à l’évidence que depuis la mise en place de la thérapie génique avec ARN messager codant pour la sous-unité 1 de la protéine spike du virus l’augmentation du nombre de décès a été soutenue alors qu’avant cet événement la mortalité avant l’instauration de cette thérapie plaçait le Japon parmi les meilleurs du monde. On ne peut que conclure que cette pratique ne présente aucun bénéfice sanitaire, bien au contraire. Et la conclusion est évidente : il faut bannir toute « vaccination » car elle est inefficace et dangereuse si on veut mettre un terme à cette épidémie.