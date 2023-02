Europe : les derniers râles avant la mort économique définitive ?

En prenant pour exemple l’hégémonie impérialiste américaine, l’Union européenne, encore plus à l’avant-garde dans la mise en place des critères ESG que son suzerain, les USA qui ne respectent pas en particulier ces critères compte tenu de l’étendue de leur territoire, et voulant passer pour le meilleur élève du monde dans la lutte contre le changement du climat et la préservation de l’environnement l’Europe a décidé de se faire littéralement seppuku. La mise en place aux frontières de l’UE de ces critères va donc précipiter la chute globale de l’économie européenne déjà fragilisée par la déconnection de l’Europe à l’énergie bon marché en provenance de Russie selon les souhaits et les agissements non dissimulés de Washington.

Quelques 50000 entreprises étrangères à l’Union européenne devront satisfaire à ces critères ESG européens contraignants. Ces compagnies devront fournir les éléments officiels d’un audit prouvant qu’elles respectent ces critères. Dans le cas contraire elles subiront d’importants droits de douane pour pénétrer le marché européen. Il est évident que ces mesures sont principalement dirigées contre la Chine. En effet, l’objectif des Etats-Unis non dissimulé également est d’affaiblir l’économie chinoise mais ce sera peine perdue comme pour les sanctions prises contre la Russie dont l’économie s’est rapidement adaptée contrairement à celle de l’Europe.

La directive européenne « Corporate Sustainability due Intelligence » toujours en cours de débat au Parlement européen pour son extension aux compagnies non européennes sera appliquée dès l’année 2025 (lien ci-dessous). Le projet de directive englobera également les fournisseurs des sociétés devant satisfaire les critères ESG européens. Ce ne seront donc pas 50000 compagnies industrielles, commerciales et de services qui seront concernées mais plusieurs centaines de milliers. Diverses taxes seront mises en place à l’importation vers l’Europe sur présentations des documents requis dans les cas où le non respect de l’environnement et l’empreinte sur ce dernier, les rejets de CO2, les conditions de travail et le profil social des entreprises si par exemple elles emploient des personnels mineurs ou utilisent le travail forcé. Ce dernier critère sera une porte ouverte pour fermer définitivement le marché européen à toutes sortes d’entreprises de taille variée.

Devant cette épée de Damoclès qui menace la Chine, celle-ci a déjà pris les devants avec la Belt & Road Initiative pour inonder tous les pays de l’ouest du continent asiatique hors Europe avec l’active collaboration de pays comme la Russie, le Kazakhstan, l’Iran, la Turquie et le Pakistan, le pharaonique projet de modernisation du Trans-sibérien et la main-mise sur divers ports européens dont Athènes-Le Pirée et plus récemment ceux d’Anvers et de Hambourg. La cavalerie financière que pratique la Banque Centrale Européenne ne permet plus de réaliser les investissements dans les infrastructures portuaires et la Chine devient de facto le principal acteur financier dans ce secteur européen en se débarrassant au passage de ses T-bonds américains. Les ports de Nantes-Montoire et Carthagène pourraient bien subir le même sort. La mise en place stricte des critères ESG à l’entrée du marché européen est donc une pure illusion puisque aujourd’hui même moins de un container sur 1000 est inspecté ! Les députés européens et les fonctionnaires de la Commission européenne planent donc sur leurs nuages idéologiques.

Cependant ces décisions revêtant un caractère protectionniste ne va qu’aggraver la situation économique de l’Union européenne avec une situation sociale qui ne fait que se détériorer, l’exemple de la Grande-Bretagne est significatif, et une appauvrissement des classes moyennes en raison d’une inflation qui ne cesse de croître. Encore une fois l’Union européenne punit sa population sans pour autant avoir le pouvoir d’infliger de lourdes contraintes à ses partenaires commerciaux hors d’Europe, contraintes qui n’auront aucun effet sur ces derniers. Tout va bien à Moscou et à Shangaï, merci.

https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en

Source partielle South China Morning Post :https://www.scmp.com/business/article/3210126/climate-and-sustainability-how-impending-eu-laws-esg-disclosures-will-be-matter-survival-asian?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_content=article&utm_source=Twitter#Echobox=1676351771