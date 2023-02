Chronique cinématographique : le dernier film de Louis Jouvet

Louis Jouvet, l’un de mes acteurs fétiches, tourna le film dont il va être question l’année suivant celle de la réalisation de « Knock ». Louis Jouvet mourut avant même la sortie du film sur les écrans à la fin de l’année 1951. La musique composée par Paul Misraki (voir notes en fin de billet) amplifie l’émotion qui elle-même s’amplifie au cours de l’intrigue, l’enquête de l’inspecteur Plonche incarné par Jouvet entrecoupée de « flash-back » aidant à la compréhension de l’histoire, la découverte d’un jeune couple incarné par Dany Robin et Daniel Gelin tout juste morts par suicide dans un terrain vague par deux policiers effectuant une ronde. Bien que classé sans suite par le chef de la police cet événement n’en attire pas moins l’attention de l’inspecteur Plonche qui voudrait savoir pourquoi ce beau et jeune couple s’est donné la mort. Toute mort de ce genre doit bien avoir une cause et en remontant le fil des évènements il comprend que la famille de la jeune fille refusait d’accorder la main de son unique enfant à un garçon ne faisant pas partie du milieu bourgeois fortuné parisien, un raté irrécupérable comme on dirait aujourd’hui. Pourtant aucune force ne peut contrecarrer l’amour naissant dans un jeune couple. La fin du film se termine par une leçon de morale que Jouvet administre aux parents de Catherine Mareuil incarnée par Dany Robin, une leçon de morale qu’ils méritent bien car les pastilles de cyanure que s’était procuré la jeune fille refusant de partir en pension au Canada devaient mettre fin à ses jours dans cette éventualité d’être arrachée à cet amour. Le scénario de Michel Audiard est tout aussi sublime que le jeu d’acteur de Jouvet. Un grand film à revoir absolument.

Quelques captures d’écran pour se souvenir et inciter mes lecteurs à revoir ce pur joyau de peinture de la société parisienne d’immédiat après-guerre et la manière toute policière de l’interpréter par Jouvet.

Dans le film il s’agit de la dernière image avant le suicide, Jean tient dans la main le tube de pastilles de cyanure

Et ici la première image du film, la découverte par les gendarmes en patrouille dans un terrain vague découvrant les corps inertes des suicidés, Catherine Mareuil ( Dany Robin) et Jean Bompart (Daniel Gelin), Tristan et Yseult des temps modernes.

Le père du « fiancé », Auguste Bompart incarné par Georges Chamarat, sociétaire de la comédie française.

La première rencontre de Catherine et Jean au cours du bal des 18 ans donné par les parents de Catherine.

Les parents de Catherine interprétés par Yolande Laffon et Marcel Herrand. Imaginer une future mésalliance de leur fille avec un vulgaire aide comptable de la société de Mareuil serait déshonorant pour une famille de la haute bourgeoisie.

L’inspecteur Ernest Plonche admonestant le père de la suicidée

Et au cours d’une escapade à Nogent-sur-Marne, Catherine annonçant à Jean l’intention de ses parents qu’elle va partir en pension au Canada pour qu’elle soit séparée de lui afin d’éteindre leur amour.

Notes additionnelles pour les amateurs de films de cette période. Le dialogue de ce film signé Michel Audiard est le premier dialogue qu’il créa seul, le précédent dialogue fut du film « Garou-Garou, passe-muraille » sorti en 1951 également ayant été écrit avec Jean Boyer le réalisateur du film. Guy Lefranc réalisa son premier film long métrage également avec Louis Jouvet, « Knock » l’année précédant « Une histoire d’amour ». À noter enfin que Dany Robin jouera un rôle non secondaire mais ambigu dans « L’Etau » (1969, titre original « Topaz » à ne pas confondre avec « Topaze » datant également de 1951 de Marcel Pagnol avec Fernandel) d’Alfred Hitchcock et Daniel Gelin jouera également dans « L’Homme qui en savait trop » également d’Hitchcock, deux films que je classe aussi parmi les chefs d’oeuvre du cinéma.