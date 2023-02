L’Ukraine utilise des armes chimiques contre l’armée russe

Au vu et au su de tout le monde ccidental l’armée ukrainienne a publié un post montrant clairement des capsules d’armes chimiques qui libèrent un gaz particulièrement toxique. Il s’agit du chlorure de cyanogène, Cl-CN. Lien : https://www.donbass-insider.com/fr/2023/02/08/ukraine-utilise-ouvertement-des-armes-chimiques-contre-les-soldats-russes-et-loiac-reste-silencieuse . Puisque selon le régime de Kiev, les Russes et les russophones sont des sous-hommes pourquoi ne pas les exterminer par tous les moyens. On en est là aujourd’hui. L’OIAC n’a pas réagi probablement sur ordre de Washington qui laisse faire. De part mon expérience passée je connais bien son homologue le bromure de cyanogène (Br-CN) beaucoup plus facile à utiliser en laboratoire car solide à la température ambiante alors que le chlorure se volatilise dès une température supérieure à dix degrés. Donc il est préférable d’utiliser le bromure pour « activer » des gels d’agarose afin de fixer des protéines ou des peptides et bien d’autres molécules selon leur structure chimique. Il faut néanmoins prendre des précautions drastiques car un mauvais contrôle du pH au cours de cette activation peut provoquer la libération d’acide bromhydrique très irritant pour les voies respiratoires et d’acide cyanhydrique qui peut tuer un expérimentateur en quelques secondes.

Quels sont les effets du chlorure de cyanogène ? Outre le fait qu’il peut gravement intoxiquer un soldat il va laisser des séquelles en formant des liaisons covalents au niveau de l’épithélium respiratoire mais pire encore, s’il passe dans la circulation sanguine alors les dommages peuvent être généralisés et durables. On se retrouve en Ukraine 75 ans en arrière quand l’Allemagne nazie exterminait massivement les juifs et les tsiganes (ainsi que les slaves) dans des chambres à gaz avec du Zyclon B qui n’est autre que de l’acide cyanhydrique. Aujourd’hui les pays occidentaux laissent faire. Il est vrai que le régime ukrainien est fortement teinté de l’idéologie nazie, ceci explique cela. Un jour viendra où le monde politique occidental devra rendre des comptes devant l’opinion. Source Donbass-Insider, lien ci-dessus.