Brève. J’ai honte d’être français !

Quatre jours aprè le tremblement de terre qui a, selon les dernières nouvelles, occasionné environ 25000 morts, la Syrie n’a été aidée au niveau humanitaire que par la Russie, l’Iran, la Turquie, l’Irak et même le Liban !

La France, quatre jours plus tard, a consenti une aide de 15 millions d’euros, une paille quand on sait qu’un seul canon Caesar fourni par paquets de dix à l’Ukraine coûte à peu près cette somme. J’ai honte de mon pays natal, c’est intolérable. Le mépris de Macron pour la population syrienne est écoeurant. Et la raison est simple : la Syrie est toujours soumise aux sanctions décrétées unilatéralement par les USA. Par conséquent la France respecte les clauses de ces sanctions. La France n’est plus la carpette des USA mais la serpillère des chiottes de la Maison-blanche ! La Syrie manque de tout et surtout dans une telle situation d’équipements pour détecter la présence d’une vie sous les décombres. Elle manque de médicaments, de pansements, en un mot de tout. Et pourtant les Américains pompent du pétrole syrien et le revendent sur les marchés … Personne proteste, surtout pas le président français. Cet individu est tout simplement haïssable, qu’en pensez-vous.