L’incroyable histoire du sabotage des gazoducs de la Mer Baltique, ses antécédents et ses conséquences

À la suite du sabotage par explosifs de trois des 4 gazoducs provenant de Russie pour alimenter en gaz naturel l’Allemagne et une partie de l’Europe, l’évidence apparaît maintenant en ce qui concerne l’auteur et instigateur de cet acte terroriste. Le journaliste américain Seymour Hersh a écrit sur son blog un article citant une source proche de l’administration Biden et prouvant enfin que ce sabotage a bien été le fait des Américains. La source de ce document et la traduction en français se trouvent dans les liens ci-dessous.

https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream

https://www.legrandsoir.info/comment-les-etats-unis-ont-mis-hors-service-le-gazoduc-nord-stream.html

Le grand dessein des Américains est d’utiliser tous les moyens pour maintenir leur suprématie impérialiste sur l’ensemble du monde et la Russie, dotée d’un sous-sol dont la richesse diversifiée surpasse celle de tous les autres pays du monde, est le premier objectif de cet impérialisme. Il n’y a donc plus aucun doute : ce sont bien les Américains qui ont organisé cet acte terroriste. Ils sont d’ailleurs coutumiers du fait depuis le début des années 1940. Il y eut d’abord l’attaque du port d’Honolulu plus connu sous le nom de Pearl Harbor. Alors que les services de renseignement savaient que la marine japonaise était sur le point d’attaquer ce port militaire où mouillaient trois porte-avions essentiels au dispositif de la marine américaine dans le Pacifique, l’armée américaine a laissé faire. Elle a évacué ces porte-avions vers la haute mer sans lui donner l’ordre d’intercepter l’aviation japonaise, ce qu’elle aurait pu parfaitement faire. Les quelques bâtiments de la marine restant dans le port servaient alors de cible facile pour les Japonais. Ce fut le prétexte justifiant l’entrée en guerre des Américains contre le Japon avec les conséquences que l’on connait dont en particulier la destruction de deux villes japonaises avec une nouvelle arme qui conduisit le Japon à capituler sans condition.

Le deuxième événement qui peut aussi s’apparenter à un acte terroriste entièrement fabriqué par les services américains est l’attaque aérienne par des avions civils des deux tours du World Trade Center à New-York. Les services américains connaissaient tous les acteurs de cet acte terroriste. Ils ont à nouveau laissé faire accuser ensuite la Corée du Nord, l’Afghanistan et je ne sais plus quel autre pays alors que les membres du commando étaient notoirement connus pour être des Saoudiens. Ce fut le prétexte qui conduisit aux interventions militaires au Moyen-Orient que l’on connait. Le sabotage des gazoducs russes en Mer Baltique relève de la même stratégie de domination du monde mais cette stratégie est de plus en plus caricaturale et pourrait devenir encore plus dangereuse pour l’équilibre politique en particulier de l’Europe. Via l’OTAN l’ensemble des pays européens est soumis au bon vouloir des Américains.

Enfin l’évènement du Kosovo, monté de toute pièce par les services américains, et allemands en ce qui concerne la Slovénie et la Croatie, conduisit au démantèlement de la Yougoslavie et à la destruction presque complète de Belgrade, le seul objectif des Américains étant de mettre un terme à l’existence même de la Serbie, pays slave, de religion orthodoxe, donc nécessairement allié de la Russie. Dans le grand échiquier européen il reste un abcès à éliminer, la Turquie. Ce pays est musulman, son chef d’Etat est un frère musulman mais c’est aussi un membre de l’OTAN disposant hors USA de la plus grande armée opérationnelle dans la région. Les Américains ont tenté de renverser Erdogan depuis leur principale installation militaire située dans le pays mais ce sont les Russes qui ont permis de déjouer ce coup. Il s’agissait pour la Russie d’une question de politique intérieure car il existe dans la Fédération de Russie une très importante minorité musulmane turcophone. Bref, les Américains se comportent toujours comme à leur habitude, en terroristes pour accomplir leur grand dessein de domination du monde.

Il y a néanmoins un gros problème dans ce grand dessein, il s’agit de la dédollarisation qu’ont choisi un grand nombre de pays sous l’impulsion de la Chine, de la Russie et de l’Iran suivies par l’Arabie saoudite, pour ne citer que les plus importants pays. L’Algérie, le Brésil et probablement l’Indonésie vont suivre. Que pourront faire les USA ? Faire la guerre à tous ces pays n’est pas envisageable. Dans peu de mois les Américains n’auront plus d’autre choix que celui d’une forme de repli sur eux-mêmes pour se consacrer, enfin, au bien-être de leur population abandonnée à elle-même, à peu près 40 % des citoyens américains qui ne mangent plus à leur faim, qui ne se soignent plus en raison du coût exorbitant des frais médicaux et pour plus de dix millions d’entre eux habitent dans leur voiture. Ce qui abattra cette suprématie américaine sera une révolution intérieure avant que la Maison-Blanche n’envisage une opération militaire contre la Chine …