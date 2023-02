Les pays occidentaux ont-ils encore une notion de morale économique ?

La notion de réchauffement du climat d’origine anthropique, toujours non prouvée formellement, est la porte grande ouverte à toutes sortes de dérives dont la cause sous-jacente est d’ordre financier. Les énergies renouvelables n’auraient jamais connu un tel essor si des contrats léonins de prix garantis ne faisaient pas miroiter une rente mirifique aux investisseurs. Cette disposition est l’une des principales causes du tarif de l’électricité dans les pays européens, les analystes oublient trop souvent de le mentionner. Les délocalisations de pans entiers de l’industrie vers des pays peu respectueux de l’environnement et des émissions de carbone, toujours dans le même registre, conduisent les pays occidentaux à envisager de mettre en place une taxe carbone à l’importation des produits en provenance de ces pays. C’est le cas de l’Europe et de l’Amérique du Nord.

Cette mesure supposée protéger les industries domestiques est en réalité un protectionisme déguisé et dissimulé sous l’idéologie climatique. Dans ce sens le Parlement européen est arrivé à un accord incluant dans une première étape les industriels européens en les obligeant à respecter les quotas d’émission de carbone mis en place par la Commission européenne. Dans la réalité, encore une fois, cette mesure dissimule une autre réalité : combattre avec d’autres armes les effets de l’Acte de Réduction de l’Inflation « Inflation Reduction Act, IRA) qui a été mis en place par l’administration Biden en août 2022. Il s’agit de consacrer 370 milliards de dollars pour soutenir la politique industrielle verte. Mais cette définition dissimule une série de mesures de soutien aux entreprises qui produisent sur le sol américain avec des avantages fiscaux et des subventions diverses. L’Europe a été prise au piège et lors du dernier conseil européen (19 décembre 2022) la présidente de la Commission a présenté un plan pour aider l’innovation industrielle pour atteindre la neutralité carbone avec un volet devant faciliter le commerce équitable et ouvert. Bien que personne ne connaisse le montant financier de ce plan de relance économique organisé autour d’un fonds européen de souveraineté personne ne s’attend à un miracle.

Dans la réalité des faits économiques l’Europe un seul est prévisible : une diminution de plusieurs points de l’activité économique européenne en raison du coût exorbitant de l’énergie. Le monde politique européen se félicitera d’ici la fin de l’année d’une forte réduction des émissions de carbone, le Fonds monétaire international prévoyant une chute de l’activité frôlant les 5 % en Europe en 2023. Ainsi se justifieront les mesures prises par le Conseil européen et encore une fois le carbone et le climat servent d’alibi. Mais la mauvaise foi de la Commission ne s’arrête pas là. Pour faire bonne figure l’Europe a mis au point une « usine à gaz » financière afin de contrôler le carbone « importé » aux frontières depuis les pays situés hors de l’Union européenne :

Afin de satisfaire les places boursières ce système outrageusement complexe opérera sous la houlette du système d’émissions commerciales plus connu sous le nom d’ETS-EU (Emissions Trading System Europe). La Commission européenne se défend en prétendant que ce système n’est qu’un mécanisme d’ajustement pour harmoniser la production hors Union européenne à celle de l’Union elle-même. Allez comprendre ! En réalité il s’agit de mettre en place des droits de douane à l’entrée du marché européen et les taxes récupérées seront utilisées pour aider les entreprises résolument engagées dans une politique de neutralité carbone. Il est difficile d’imaginer que ce plan puisse réussir pour deux raisons. Le taux de l’inflation en 2023 dans l’ensemble de l’Union européenne sera d’environ 12 %, certaines prévisions des groupes de grande distribution prévoient une augmentation des prix pour certains articles de consommation courante pouvant atteindre plus de 50 %. Le CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, lire aussi ceci : https://ieep.eu/news/agreement-on-cbam-a-long-way-to-go/ ) peut déjà être considéré comme une coquille vide qui ne suffira pas à stabiliser l’inflation, le but initial officiel, mais au contraire en favorisera l’envolée compte tenu du ralentissement général de l’activité industrielle au sein de l’Union. En conclusion ce sont les ménages modestes qui paieront la note … Ce CBAM est une pure folie, celle qui caractérise une manœuvre désespérée devant une catastrophe inévitable !