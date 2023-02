Climat. Enfin une bonne nouvelle : plus de CO2 = moins de réchauffement !

Les lecteurs de mon blog vont croire que je suis définitivement devenu sénile. Oser titrer ainsi un article relève de l’inconscience puisque le monde entier est maintenant convaincu que la science du climat est un fait établi et par conséquent le réchauffement que l’on observe depuis plusieurs décennies est la conséquence directe de l’activité humaine, activité dépendante étroitement de l’énergie la plus facile à produire, en l’occurence les combustibles carbonés fossiles, charbon, pétrole et gaz. Or, de même que tous les êtres vivants rejettent du CO2 pour vivre, de même l’humanité a besoin d’énergie pour poursuivre ses activités et cette production d’énergie passe nécessairement par la production d’un déchet, ce gaz carbonique accusé d’être le premier facteur induisant le réchauffement du climat auquel on assiste depuis une centaine d’années. L’ère des observations globales à l’aide de satellites et l’amélioration de la sensibilité des instruments de mesure au sol a autorisé une corrélation entre ce réchauffement du climat et l’augmentation de ce gaz considéré maintenant comme toxique, le CO2.

N’importe quel scientifique honnête affirmera qu’une corrélation entre deux phénomène ne peut pas être considéré comme une preuve irréfutable car il peut s’agir d’une simple coïncidence. Les spécialistes autoproclamés du climat dont l’occupation est de préparer les réunions mondiales relatives à l’évolution du climat, réunions mondiales politiques appelées COP ou Conferences Of the Parties, qui n’ont plus rien à voir ni de près ni de loin avec le climat mais servent de grand-messe dont le but est de définir les grandes orientations à appliquer à l’échelle mondiale pour contrôler ce réchauffement du climat qui est supposé menacer la survie de l’humanité. Il y a cependant un très gros problème au sujet de ces “COPs”, il s’agit de l’ignorance totale des effets bénéfiques du CO2. Dans un récent billet sur ce blog (https://jacqueshenry.wordpress.com/2023/01/20/digressions-au-sujet-de-la-biomasse-terrestre/ ) il était question de l’importance des végétaux dans l’équilibre de la biomasse terrestre et de la vie tout court. Or il est indéniable que le CO2 est l’aliment universel de tous les végétaux terrestres et marins (incluant le phytoplancton). Énoncé autrement on peut écrire : sans CO2 dans l’atmosphère il ne peut y avoir de vie sur la Terre, c’est-à-dire que d’un côté le CO2 induit une évolution défavorable du climat vers un réchauffement, d’un autre côté il s’agit de l’élément indispensable à toute vie sur notre planète.

L’homme est-il capable de faire un choix ? Ce choix ne dépend pas de l’homme car quelle que soit l’évolution des technologies créées par l’homme la Terre s’auto-régule et répond aux évolutions du climat, on l’a bien montré par la mise en évidence incontestable de l’alternance de glaciations et de périodes climatiques favorables par le passé. Les variations du niveau des océans et l’expansion suivie de la régression des forêts et de toute autre couverture végétale n’a jamais dépendu de l’homme durant les centaines de millénaires passés. De même la teneur en CO2 de l’atmosphère a toujours fluctué en obéissant à des lois complexes mal connues.

Depuis environ 40 ans les observations à l’aide de satellites de la Terre ont montré que celle-ci “verdissait”. Les instruments de mesure embarqués dans les satellites permettent de quantifier deux paramètres importants pour comprendre l’effet global du CO2 atmosphérique sur l’évolution des conditions climatiques et de la couverture végétale terrestre. Ces deux paramètres sont la température à la surface des terres LST (Land Surface Temperature) et l’indice de couverture végétale mesuré à partir de la couleur verte émise par les feuilles de cette couverture végétale LAI (Leaf Area Index). Disposant des résultats accumulés depuis 20 ans il a été possible de corréler ces deux paramètres en calculant l’évolution de la température, LST, par rapport à la couverture végétale, LAI, au cours des saisons et localement selon les latitudes. Et les résultats obtenus par une équipe de scientifiques de l’Université de Beijing sont tout simplement spectaculaires ( https://doi.org/10.1038/s41467-023-35799-4 ).

En exprimant la relation entre les deux paramètres mentionnés ci-dessus, c’est-à-dire l’évolution en fonction de LAI de l’albedo, de la chaleur latente au sol, de la chaleur sensible au sol, des radiations atteignant la surface du sol dans les courtes longueurs d’onde, visible et UV et les plus longues, infra-rouge, appliquant la différentielle de LST “biophysique” versus LAI (δLST bio /δLAI) les résultats globaux obtenus à partir de toutes les observations rassemblées au cours des 18 dernières années montrent que plus la couverture végétale augmente plus la température au sol diminue. Cette diminution de température est donc une conséquence indirecte de l’augmentation de la teneur en CO2 dans l’atmosphère.

Globalement voici le résultat obtenu (fig. 5 de l’article cité), la température étant exprimée en °K :

Et pour chaque type de couverture végétale et selon les latitudes et les saisons l’effet de la végétation est encore plus spectaculaire (OWV englobant les autres végétations ligneuses, essentiellement les savanes semi-arides et les steppes :

En fonction des latitudes le profil saisonnier est inversé selon qu’il s’agit des latitudes nord et sud et c’est normal mais la différence entre ces deux parties du profil qui devrait être symétrique est due à l’importance des océans dans l’hémisphère sud en comparaison de celle de l’hémisphère nord. Les types de végétation jouent également un rôle significatif. Mais il faut souligner que toutes les surfaces cultivées (cropland) jouent un rôle central dans ce processus d’amortissement de la température globale mesurée au sol. Que se passe-t-il au sud de la Somalie, au Kenya et au nord de la Tanzanie ainsi qu’au nord-est du Brésil ? La déforestation intense afin de transformer la forêt en terres cultivées a provoqué un bouleversement de l’équilibre formulé par la différentielle évoquée ci-dessus (δLST bio /δLAI) provoquant un échauffement probablement transitoire puisque les terres consacrées à la culture (cropland) sont considérées selon les résultats de cette étude des “puits” de chaleur vive. L’apport hydrique dans ces situations nouvelles fait l’objet d’un débat dont le futur pourrait être houleux. Mais encore une fois la surface la Terre est un système très complexe qui saura s’adapter à toutes les nouvelles conditions. Il n’y a donc pas lieu de désespérer et de prévoir un apocalypse proche, car somme toute le CO2 semble indirectement bénéfique, c’est la source de toute vie et la Terre considérée globalement est en cours d’adaptation depuis la fin du récent épisode glaciaire, qu’est-ce que 15000 années dans un cycle de 100000 ans … À la lecture de cet article de haute tenue scientifique il faut se rendre à une évidence : la “science” climatique n’est pas arrêtée (“settled”) mais elle continue à évoluer au fur et à mesure que les données observationnelles sont interprétées le plus objectivement possible, ce qu’ont fait les auteurs chinois. Puissent les écologistes aveuglés par leur idéologie et les décideurs politiques s’inspirer de tels travaux pour réviser leur prise de position au sujet du climat.

En effet si le taux de CO2 atmosphérique continuait à augmenter le verdissement de la planète s’accélérerait et par conséquent un “refroidissement” tel qu’il a été démontré dans cet article deviendrait encore plus significatif. Il n’y a donc plus de raison logique de s’occuper de toutes sortes de projets inutiles et couteux comme le piégeage du CO2, la transition énergétique vers plus de sources d’énergie bas carbone ou dites “renouvelables” ou le bannissement des combustibles fossiles carbonés et également le projet insensé de généralisation des véhicules électriques alors que les sources accessibles de cobalt et de nickel sont limitées. Cet article remet donc en cause le mouvement actuel de restriction des énergies carbonées.

Oh je vois venir les protestations et les critiques de toute part. C’est une étude chinoise donc elle n’a pas de valeur puisque la Chine est le premier utilisateur de combustibles fossiles carbonés. Je rappelle que les universités chinoises forment plus de 10 millions de diplômés de haut niveau par an et que ce pays est maintenant classé le premier du monde pour le nombre de publications scientifiques. Raisonnant sur le long terme les autorités chinoises développent l’énergie nucléaire car il ne leur a pas échappé que le temps des combustibles fossiles à bon marché est limité, il faut ainsi se préparer dès aujourd’hui. L’écologie et les critères ESG concernent les pays occidentaux et la Chine est imperméable à cette idéologie et reste pragmatique. Enfin il faut mentionner que la Russie, petit pays par sa population exporte des réacteurs à neutrons rapides dont la fiabilité est maintenant prouvée. Ce dernier point fera l’objet d’un prochain article sur ce blog.