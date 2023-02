Bellicisme européen généralisé … Le jour de honte est arrivé

Alors que la propagande gouvernementale européenne dirigée par le führer en jupons Ursula von der la reine est reprise par les décideurs politiques des pays membres de l’Union, tout ces orchestre jouant les partitions des “Mozart” et des “Wagner”, “Azov” n’étant pas un compositeur de musique militaire connu, on endort en France les citoyens par des diversions superflues comme une énième réforme du régime des retraites les rares analystes politiques qui osent tenir des propos censés sont superbement ignorés des grands médias tous vendus à la cause de la guerre sur le sol européen. Tout ces médias ont oublié le bombardement de Belgrade pendant 68 jours fomenté par l’OTAN, naturellement puisque l’OTAN est le grand protecteur de l’Europe et tout ce que fait l’OTAN ne peut être contredit, puisqu’on vous le dit, c’est bon pour les peuples européens.

Huit années de bombardements de civils dans le Donbass, des massacres à Odessa, Marioupol et bien d’autres villes russophones, c’est normal il fallait que les fanatiques bandéristes uniates fanatiques exterminent ces bâtards de chiens slaves. Les droits de l’homme, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, mais ma bonne dame ce sont des concepts d’un autre temps. L’urgence absolue est de mettre la main sur les immenses richesses du sous-sol russe et ce n’est que ça qui importe, les peuples tout le monde s’en moque mais là ou il y a un réel souci réside dans le fait que si le peuple ukrainien n’a pas d’importance, les Belges, les Italiens, les Français, les Allemands, … n’ont pas plus d’importance aux yeux des Stoltenberg, von der la reine, Macron et autres vendus à Washington. Il faut abattre la Russie, massacrer tous les Russes, ce sera plus propre et tout le monde sera plus heureux et vivra mieux ensuite.

J’ai néanmoins trouvé quelques bonnes raisons de rester encore un peu optimiste en regardant ces deux interventions sur les médias alternatifs et je vous les suggère pour votre réflexions durant cette fin de semaine de veillée d’armes : https://www.youtube.com/watch?v=vKakjw6bxrQ&ab_channel=AfriqueM%C3%A9dia et https://www.youtube.com/watch?v=EICGYo8aXZM&ab_channel=PublicationsAgora

Note. Pour ceux qui rêvent encore de jours meilleurs, je rappelle que des missiles hypersoniques russes transportant chacun des “petites” bombes thermonucléaires d’une puissance égale à dix fois “Little boy” sont prêts à être lancés sur Berlin, Bruxelles, Paris et Londres à n’importe quel moment depuis des installations militaires russes prêtes à obéir aux ordres à tout instant.