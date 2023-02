Brève. Qui dirige l’Europe ?

Réponse : en allemand le (la) leader, le dirigeant est le (ou la) führunskraft

donc pour reprendre une phraséologie française avant la République le leader de la France était le roi et parfois la reine appelée alors la Régente. Aujourd’hui le leader de l’Europe est la “régente” : Ursula von der la Reine, CQFD. Que mes lecteurs se rassurent le mot allemande führunskraft n’est pas sorti de mon cerveau mais d’un logiciel de traduction disponible sur internet. En effet, ma grand-mère devint veuve de guerre dès septembre 1914. Mon grand-père fut porté disparu et ma grand-mère ne perçut aucune pension jusqu’au jour où 9 années plus tard on retrouva quelque part du côté de la Marne sa dépouille identifiée par son numéro de matricule. Ma grand-mère fut gratifiée alors d’une pension de veuve de guerre plutôt maigre, du genre 100 euros d’aujourd’hui par trimestre, à peu près la pension que perçoit aujourd’hui une veuve d’agriculteur bien que ce dernier ait cotisé toute sa vie durant auprès de la MSA, une caisse de retraite opaque qui mériterait une inspection de détail au cours d’un audit par une société privée.

Bref, je n’ai jamais appris l’allemand car ma grand-mère disait toujours que c’était une langue de sauvages, les ennemis héréditaires des Français. Rien n’a changé et Ursula von der la reine … de l’Europe entend bien dominer la France car elle hait les Français comme elle hait les Polonais et bientôt les panzers allemands iront à la conquête des vastes plaines de l’Europe de l’est. Ainsi va l’histoire qui se répète souvent. Ursula la Reine du quatrième reich.