Lettre à une jeune inconnue

Ce billet n’est pas une fiction mais la copie d’un message envoyé il y a quelques jours à une jeune femme rencontrée par hasard à Moorea au mois d’octobre dernier alors que je me trouvais dans une sorte de gite en compagnie d’un Français qui voyageait pour oublier un veuvage récent. Cette jeune femme débordante de charme vit et travaille à Nouméa qu’elle a regagné quelques semaines plus tard après un bref séjour dans les îles Marquises. Et depuis nous échangeons quelques messages parfois espacés de plusieurs semaines. Il est très facile d’aborder des sujets par voie épistolaire dont on n’ose pas parler de vive voix et ce fut donc le cas récemment à propos du plaisir sexuel. J’avertis tout de suite ceux qui oseront lire ce texte, d’aucuns pourront le classer comme sulfureux, que cette jeune femme et moi-même n’avons vécu à aucun moment un quelconque épisode amoureux compte tenu de notre différence d’âge car elle est contemporaine de l’une ou l’autre de mes petites-filles. Voici donc ce texte.

La femme et l’homme sont faits anatomiquement pour s’accoupler afin de perpétuer l’espèce. Cette considération un peu schématique et prosaïque ne peut pas être niée car c’est quoiqu’on en pense la réalité. L’homme dispose d’un pénis dont la fonction est d’introduire les gamètes mâles le plus près possible de l’entrée de l’utérus en pénétrant dans le vagin de la femme. C’est ce type de différence anatomique qu’on retrouve chez tous les mammifères. Le sperme contient outre le liquide séminal une sécrétion spéciale provenant de la prostate qui contient un enzyme protéolytique dont la fonction est duale. Il sert à fluidifier le sperme et à dissoudre le bouchon de mucines obturant l’entrée de l’utérus.

Passons maintenant au cœur du sujet de ce texte. Ce qui différencie l’espèce humaine des autres mammifères et des grands primates est que tant la femme que l’homme éprouvent du plaisir lorsqu’ils s’accouplent et ils en sont conscients, d’ailleurs si cet acte sexuel était douloureux la population humaine mondiale ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui car seuls les êtres courageux se livreraient à ce genre d’exercice charnel. Le fait que la femme et l’homme éprouvent du plaisir en s’accouplant peut expliquer que la femme est réceptive tous les jours du mois quel que soit l’état de son cycle menstruel contrairement à tous les autres mammifères hormis peut-être les bonobos. À propos des bonobos il faut apporter quelque nuance quant à leur accouplement car il s’agit en quelque sorte d’une acte de cohésion sociale. Imaginez un instant que toutes les femmes soient sexuellement réceptives à la même et unique période de l’année, la situation sociale serait tout simplement ingérable, il y aurait des pugilats dans les rues comme les bouquetins se battent pour approcher une femelle quand elle a “ses chaleurs”. C’est un peu ce problème que les bonobos ont résolu dans leurs comportements uniques chez les grands primates.

Outre cette différence anatomique mentionnée plus haut le plaisir sexuel féminin est complètement différent de celui qu’éprouve l’homme. Pour expliquer cette différence il faut encore se pencher sur des différences anatomiques. L’homme est doté d’un pénis dont l’extrémité est très richement innervée et lors de l’introduction de ce dernier dans le vagin de la femme cette extrémité est stimulée par les plis du vagin, ce qui va accélérer la sécrétion de sperme qui s’accumule dans les vésicules séminales. Le plaisir de l’homme est alors une simple histoire de plomberie : la pression exercée par cette accumulation de sperme sur les vésicules séminales déclenche l’éjaculation, la source du plaisir sexuel de l’homme. Cet épisode est très court et la suite est bien connue surtout des femmes, le pénis devient flaccide et inutile et le désir s’évapore. C’est terminé pour l’homme.

Chez la femme la situation est totalement différente. Les traités de sexualité insistent sur une certaine similitude entre femmes et hommes mais pour ma part je n’en crois pas un mot. La femme possède également un pénis dont l’origine embryonnaire est identique à celle du pénis de l’homme et dont on ne voit, j’entends visuellement, que la partie la plus sensible appelée clitoris qui correspond très exactement au gland chez l’homme, l’extrémité de son pénis. La plus grande partie du “pénis” de la femme est dissimulée anatomiquement mais ce faux pénis n’en est pas moins présent dans sa totalité.

Si on entre dans les détails anatomiques le clitoris, l’organe du plaisir sexuel chez la femme, est la partie émergeante d’un pénis bifide volumineux qui entoure l’entrée du vagin. Au cours de l’émergence du désir sexuel ces deux structures se remplissent de sang exactement comme les corps dits caverneux du pénis de l’homme avec comme conséquence un gonflement concomitant du clitoris dont la sensibilité devient exacerbée. L’introduction du pénis de l’homme dans le vagin accélère ce processus en compressant ces corps caverneux. Si l’homme est attentif aux réactions de sa partenaire le contact de son pubis avec le clitoris de cette dernière doit la conduire au plaisir sexuel c’est-à-dire à un orgasme. C’est ce qui devrait idéalement se passer si l’homme n’était pas soumis à ces problèmes de plomberie et de pression qu’il maîtrise difficilement. Toutes ces lignes pour dire que la femme et l’homme sont différents anatomiquement et au niveau du processus du plaisir sexuel.

Il faut enfin mentionner que lors d’une relation sexuelle ou plutôt lorsque le désir sexuel commence à se manifester la femme et l’homme sont soumis à une sécrétion d’oxytocine par le lobe postérieur de l’hypophyse qui accumule cette hormone produite par l’hypothalamus. On appelle communément ce petit peptide l’hormone de la sociabilité. A contrario l’orgasme provoque la sécrétion toujours par l’hypothalamus via l’hypophyse de beta-endorphine à partir de son précurseur également produit cette fois par l’hypophyse exclusivement C’est l’hormone de la relaxation et du bien-être qui agit sur le système nerveux périphérique.

Comme les hommes d’ailleurs toutes les filles se masturbent car elles découvrent très jeunes que leur clitoris est une source de plaisir et j’ajouterai que les femmes disposent d’un immense avantage non partagé par les hommes : elles peuvent sans aucun problème éprouver plusieurs orgasmes à la suite les uns des autres car elles ne sont pas soumises à ces problèmes de tuyaux, de réservoirs et de pression dont sont victimes les hommes. Elles peuvent faire l’expérience d’orgasmes qui durent plusieurs minutes avec une intensité sensorielle croissante, ce qui n’est jamais le cas chez les hommes. Ce sont ces raisons qui déterminent le choix de la femme dans sa position préférée pour s’accoupler à l’homme car elle est libre de ses mouvements. Il s’agit de la position d’Andromaque, ce fameux personnage de l’Iliade, qu’elle choisit pour tenter de retenir son époux Hector auprès d’elle afin qu’il n’aille pas se faire tuer au cours de la guerre de Troie en le chevauchant sur la couche conjugale (illustration : shunga japonais de Hokusai).

Encore une fois, la femme est incroyablement avantagée sur le strict plan du plaisir sexuel par rapport à l’homme. Certaines femmes arrivent à faire l’expérience d’un orgasme très intense au cours de l’excitation de leurs tétons. Ça me rappelle ma fille qui me déclarait éprouver du plaisir lorsqu’elle allaitait ses enfants. Elle me disait “tais-toi, je jouis” alors que nous parlions de tout et de rien. En conclusion la femme et l’homme sont complémentaires et dans le domaine sexuel je peux affirmer que la femme est très supérieure à l’homme et celui-ci ne devrait jamais oublier cette différence et se comporter en gentleman attentif quand il fait l’amour avec sa partenaire. De plus l’homme ferait mieux de ne plus croire en sa supériorité et sa supposée virilité qu’il considère comme indispensable au plaisir de la femme, ce n’est qu’un fantasme stupide car seul le premier centimètre et demi du vagin est sensible, sensibilité indirectement ressentie par la femme en raison de la présence des corps caverneux du clitoris interne et rares sont les femmes qui savent commander à leur vagin pour que celui-ci se contracte sur toute sa longueur, situation qui pourrait éventuellement rendre ce vagin plus sensible à la présence du pénis. Finalement la femme a été beaucoup mieux dotée par la nature pour son plaisir et l’homme, bien qu’il se pavane comme un coq, est un handicapé dans ce domaine …

Il est opportun maintenant de comprendre pourquoi il existe tant de lesbiennes et l’explication est très simple : elles connaissent leur anatomie et j’ai toujours beaucoup de peine à comprendre qu’il puisse exister des hommes homosexuels qui n’ont trouvé que le sexe anal pour se contenter, se contenter comme disait l’actrice Audrey Tautou dans le film “Un long dimanche de fiançailles”. Les mouvements féministes ont adopté une idéologie dont la cause est perdue. Ces mouvements ne réussiront jamais à faire admettre aux hommes qu’elle sont physiologiquement supérieures à l’homme car ce dernier n’acceptera jamais de le reconnaître. Et pourtant c’est la réalité : je persiste à clamer la supériorité de la femme en ce qui concerne la sexualité et le plaisir sexuel.