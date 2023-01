Chronique cinématographique : « Laura »

J’ignore si ce film existe en version sous-titrée en français ou en version doublée mais l’original me pousse à affirmer que le film d’Otto Preminger (1944) mettant en scène la merveilleuse Gene Tiernay fait partie de mes films préférés avec « Anatomy of a Murder » également d’Otto Preminger (1959) avec James Stewart et « To Kill a Mocking Bird » de Robert Mulligan (1962) avec Gregory Peck. Comme je dispose de ces films sur un disque dur il m’arrive souvent de les admirer à nouveau et je ne me lasse pas en découvrant des détails dans la mise en scène et dans le jeu des acteurs. Bref, ma chronique cinématographique du jour est consacré à « Laura », l’archétype du film noir dont l’intrigue est particulièrement complexe. D’aucuns diront qu’il s’agit d’un banal « film policier » et pourtant l’objet du film consiste à superposer plusieurs histoires d’amour dont Gene Tiernay , ici Laura Hunt, dans le rôle central et dont les protagonistes sont un vieux beau, très riche chroniqueur dans de grands quotidiens new-yorkais, critique d’art vénéré par le « tout New-York », Waldo Lydecker, incarné par Clifton Webb, nourri d’un amour platonique pour Laura qu’il a propulsé dans les hautes sphères médiatiques. Laura compte aussi un prétendant plus ou moins escroc qui hésite entre Laura et une richissime autre femme à prendre pour épouse, Shelby Carpenter incarné par Vincent Price, et l’inspecteur de police Mark McPherson incarné par Dana Andrews dont l’amour pour Laura n’apparaît que durant l’enquête pour meurtre. À ces histoires d’amour se surimpose le fil conducteur de l’intrigue qui est une enquête au sujet du meurtre d’une jeune femme considérée comme Laura elle-même par le tueur puisqu’elle a été retrouvée assassinée d’une double décharge de chevrotines en plein visage dans son appartement. Au milieu du film dont la première moitié a retracé la genèse de la personnalité des protagonistes ainsi que l’enquête qui piétine la réelle Laura réapparaît car en réalité la personne assassinée avait été identifiée un peu hâtivement comme étant l’occupante des lieux. Pour l’inspecteur de police c’est Laura qui aurait dû être assassinée et l’enquête rebondit jusqu’au dénouement fatal jusqu’au vieux séducteur Lydecker et Laura, comme tous les films de l’époque qui devaient avoir une belle fin, on le suppose, filera le parfait amour avec l’inspecteur de police mais l’histoire ne le dit pas.

Laura est l’un des films au cours duquel le suspense ne faiblit jamais, un peu à la manière d’Hitchcock, par petites touches successives. Jusqu’à la dernière séquence le criminel ne fait jamais l’objet de soupçons en raison de sa respectabilité sociale. Les vains espoirs de son amour platonique pour Laura s’effritent et il décide de la tuer en laissant au passage et par erreur une victime innocente, mais finalement abattu d’une balle tirée par l’inspecteur de police en état de légitime défense alors que ce dernier voulait définitivement tuer Laura par jalousie avec la même arme, un fusil dissimulé dans une horloge. Voici quelques captures d’écran du film.