La déclaration des droits de l’homme et du citoyens et le principe d’autodétermination

La déclaration des droits de l’homme et du citoyen d’août 1789 par l’Assemblée constituante française a été reprise par la Charte des Nations Unies de 1945. Cette Charte mentionne le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. On devrait plutôt écrire “devrait” car dans de nombreuses circonstances les nations souveraines se sont opposé à ce droit que certaines minorités mettaient en avant pour revendiquer leur indépendance. Cependant, à l’époque, les Nations-Unies ont fait preuve de timidité car plusieurs grandes puissances coloniales s’opposaient à ce droit. Il a fallu attendre la résolution 1514 de l’ONU en 1960 pour reconnaître que le droit des peuples colonisés à accéder à l’indépendance était reconnu sans obligation de la part des Nations-Unies. Ce fut le début de la “décolonisation” des empires coloniaux anglais, français, belges, espagnols et portugais. Le manque de clarté des Nations-Unies au sujet du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a rapidement eu pour conséquence des conflits locaux et inversement des accessions à l’indépendance contestées par les Etats souverains.

Un peu d’histoire éclairera ce droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À la suite de disettes répétées les habitants du Comtat Venaissin, propriété du Pape, se révoltèrent à la fin de l’année 1789 et cours de l’année suivante. Il y eut une opposition entre les notables d’Avignon et de Carpentras ainsi que d’autres villes de Comtat. Le Pape intervint mollement car la situation en France était explosive, en pleine révolution, et tous les maires de toutes les communes du Comtat acceptèrent de se réunir pour décider du sort de cette enclave papale, Avignon étant une ville-Etat et le Comtat ses dépendances. Le Comtat comprenait le sud du département actuel de la Drôme et la presque totalité du département du Vaucluse. Le 18 août 1791 tous ces maires se réunirent en l’église de Bédarrides et décidèrent par un vote majoritaire du rattachement du la totalité du Comtat à la France. Il s’agit là de la première concrétisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Cette décision de Bédarrides fut acceptée par le pape Pie VI le 19 février 1797 par le traité de Tolentino (source Wikipedia). Au cours de la décennie 1960 la France organisa la décolonisation de ses possessions territoriales par le biais non généralisé de consultations populaires. La dernière de ces consultations populaires, conformément au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes fut le référendum organisé en 1974 dans l’archipel des Comores alors “territoire français d’outre-mer” et seule l’île de Mayotte décida de restée rattachée à la France. Quelques mois plus tard la Tanzanie dépose une résolution auprès du Conseil de sécurité de l’ONU pour non respect par la France de l’intégrité territoriale des Comores mais la France, usant de son droit de veto, passera outre cette résolution. Ce n’est qu’en 1994 que les Nations-Unies demandent à nouveau l’abandon de Mayotte au profit des Comores.

Il est donc clair que le jeu des Nations-Unies relatif au droit à l’autodétermination manque de clarté. Et c’est encore le cas aujourd’hui avec la sécession de la Crimée en 2015 à la suite d’une consultation populaire puis des Oblasts ukrainiens de Donetsk et de Lougansk ayant décidé de leur rattachement à la Fédération de Russie. Le récent cas de la Catalogne est significatif du total non respect de ce droit fondamental puisqu’à la suite d’un scrutin populaire favorable à l’indépendance les Catalans furent sévèrement réprimés et des dirigeants politiques sont toujours emprisonnés. Le réel problème réside dans le fait que les Nations-Unies ne respectent pas la Charte fondatrice de cette organisation ni ses principaux Etats membres. Lors de la désintégration de la Yougoslavie l’indépendance du Kosovo acquise par la force de l’OTAN constitue une autre violation de la Charte des Nations-Unies. Un autre cas à problème est celui de l’Ulster pris entre ses obligations de respecter la sortie du Royaume Uni de l’Union européenne dont cette province fait partie et de son interdépendance avec la République d’Irlande. Une consultation populaire est inenvisageable pour d’autres raisons en particulier religieuses. Toutes ces situations avec leurs particularités économiques, religieuses ou ethniques rendent ce droit à l’autodétermination difficilement applicable de manière systématique dans son principe. À ces mouvements indépendantistes se surajoute la politique hégémonique des grandes puissances. Il est opportun de citer un dernier exemple, celui de Taïwan. Supposons que les habitants de cette île qui fut longtemps japonaise décident d’organiser une consultation populaire au sujet de leur rattachement à la Chine continentale, il est acquis que le résultat serait négatif sans contestation. Pourtant la République populaire de Chine n’accepterait jamais le résultat de ce scrutin bien que ce pays fasse partie du Conseil de Sécurité de l’ONU. En conclusion la vraie question se pose : à quoi sert l’ONU ? Et la réponse est évidente : à rien !