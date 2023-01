Prévisions météorologiques : un jeu de poker risqué

Il m’arrivait quand j’étais encore relativement jeune de jouer au poker, le vrai poker avec 4 joueurs et bien malin était celui qui arrivait à prévoir que sa main était négociable sur le tapis. La stratégie prédictive consistait à évaluer en observant furtivement le visage de chacun des protagonistes leurs chances respectives d’avoir en main des cartes favorables pour continuer à enchérir. Le nombre de cartes rejetées par chacun des joueurs constituait également une indication. Nous étions 4 copains et sur une année le bilan d’une vingtaine de soirées passées sans nos épouses était plutôt neutre, ni perdant ni gagnant, car la chance n’était finalement qu’un paramètre statistiquement insignifiant. Il ne fallait pas oublier également le jeu des enchères car il reflétait le cœur de la psychologie de chaque joueur. Le poker, contrairement au bridge qui se pratique dans les grands tournois en duplicate de manière totalement anonyme, on ne voit ni son partenaire ni ses adversaires, le poker gardait son échelle humaine, les réactions de chacun des joueurs, même les plus anodines, étant essentielles pour procéder à cette analyse psychologique de chacun des protagonistes.

Dans les prévisions météorologiques les experts utilisent de puissants ordinateurs pour analyser la vitesse des vents, les flux nuageux, les températures, les pressions atmosphériques, le mouvement des nuages et bien d’autres paramètres. Munis de ces outils disponibles en temps réel ces experts se risquent de faire des prévisions à court terme car ils sont presque certains de ne pas se tromper. À plus long terme la situation devient risquée car les mouvements des masses nuageuses et la fluctuation des pressions relève du chaos qui ne peut pas être modélisé. Il n’existe aucune loi mathématique satisfaisante pour analyser une situation chaotique car les paramètres, et il y en a une multitude, sont tous interdépendants et la modification des conditions initiales d’analyse d’un seul paramètre conduit à une situation finale différente. La prédiction météorologique est donc plus spéculative que concrète, un peu comme le poker ou les martingales complexes supposées finir une soirée gagnante à la roulette ce qui est un doux rêve.

Chaque jour je consulte donc deux sites qui fournissent en temps réel la situation globale de l’état de l’atmosphère. Il s’agit d’abord de : https://www.ventusky.com/?p=49;36;2&l=pressuredans le cas de l’illustration ci-dessous que je trouve trop approximatif car il tient uniquement compte des vents de surface :

Cette illustration combine les pressions et les vents de surface. Vers le rouge les pressions sont élevées et vers le bleu ce sont des basses pressions. Et que constate-t-on ? L’anticyclone des Açores s’éloigne vers l’ouest et ouvre la voie vers un flux polaire qui devrait atteindre l’Europe occidentale dans quelques jours si cette évolution se poursuit. Et elle a toutes les chances de se poursuivre puisque l’air froid en provenant du Spitzberg et de la côte est du Groenland est froid et dense et pourrait alors précipiter la migration de l’anticyclone des Açores encore plus vers l’ouest ouvrant toute grande la porte vers une descente d’air arctique sur l’Europe occidentale.

Cependant il faut compléter cette analyse à l’aide des données fournies par l’Université du Wisconsin relative aux vents de haute altitude et de basse altitude. En effet, une descente d’air arctique vers l’Europe est dépendante des vents d’altitude comme cela a été le cas pour la vague de froid qui affecta une grande partie des Etats-unis il y a quelques jours. Il est donc important d’observer ces vents à diverses altitudes. Voici les vents en altitude le même jour et la même heure ( https://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/windmain.php?&basin=europe&sat=wm7&prod=wvir&zoom=&time= ) :

La couleur des flèches est codée : en bleu pour des altitudes exprimées en pression de 100 à 250 millibars, en jaune de 251 à 350 mb et en vert de 351 à 500 mb et pour les vents en basse altitude avec le code couleur du bleu au vert de 400 à 950 mb :

Et que remarque-t-on ? L’anticyclone des Açores commence à s’affaiblir par le nord, migrer vers la côte est du continent nord-américain et le flux d’air froid en provenance du Groenland se renforce jusqu’au sol et va baigner toute l’Europe. Cette masse d’air étant froide et dense pourrait finalement aboutir à la formation d’un anticyclone sur toute l’Europe, situation qui prévalut durant les mois de février 1956 et 1962, au moins celles dont je me souviens.

Il faut insister qu’il ne s’agit que d’une spéculation car la relation entre altitude et pression fait intervenir un seul paramètre comme indiqué par cette formule (https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_pressure ) :

Avec l’altitude p considérée mais ne tient pas compte de la présence de vapeur d’eau dans l’atmosphère ni du gradient adiabatique (lapse rate) dépendant de cette teneur en vapeur d’eau, ce qui complique considérablement les calculs, preuve que le système atmosphérique est à l’évidence chaotique. En conclusion je me hasarde à écrire ici qu’un épisode de froid rigoureux pourrait bien s’abattre sur l’Europe dans les prochains jours … mais ce n’est peut-être qu’un coup de poker.