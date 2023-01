Nouvelles du Japon : présence anecdotique du pays au “raout” de Davos

Contrairement à de nombreux pays déléguant des personnalités de haut rang pour se gaver de l’idéologie de Klaus Schwab, le guide suprême du monde, c’est le titre qu’il se donne, le Japon a délégué un simple député de la chambre basse du pays, fils d’un précédent premier ministre mais surtout “young leader” labellisé par le World Economic Forum. Il s’agit de Shinjiro Koizumi (https://en.wikipedia.org/wiki/Shinjirō_Koizumi). Pour une grande puissance économique comme le Japon ça fait désordre. Alors que se passe-t-il entre le WEF et le Japon, c’est très simple à expliquer selon mon point de vue que je ne partage qu’avec moi-même : le Japon a bien assez de supporter l’occupant américain depuis 1945 qui lui dicte sans cesse ce qu’il faut faire et ne pas faire et n’a pas l’intention d’être phagocyté par cet organisme dont les projets de domination du monde devrait en effrayer plus d’un. Le Japon n’a que faire de la “grande réinitialisation prêchée par le guide”, ce serait en totale contradiction avec le respect des traditions qui forgent le quotidien des Japonais, pays pétri de la culture des ancêtres et du respect de la nature considérée comme un dieu. Si l’envoi de ce simple représentant à la chambre basse, membre du partie démocrate libéral, à Davos peut s’expliquer par le court propos ci-dessus il exprime aussi le caractère bling-bling de ce raout alpin qui a mobilisé plus de 5000 forces de sécurité lourdement armées d’une compagnie privée pour protéger plus de 1000 privilégiés payés par les contribuables du monde entier. Et pour quel résultat ? Mes lecteurs me donneront peut-être la réponse. Voici un élément de réponse très révélateur : les VIPs venus en Suisse conviés par Klaus Schwab ont pour la plupart d’entre eux refusé d’embarquer dans le jet privé qui les acheminait si le pilote était “vacciné” contre le coronavirus !

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires