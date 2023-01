Caprices de la météorologie …

Ce jeudi, puisque la Polynésie ne change de date que quand il est une heure de l’après-midi en France le lendemain, j’ai joué au chat et à la souris avec les gros nuages et les averses, pas le petit crachin breton mais les bonnes pluies tropicales, pour tenter d’aller me ravitailler au sec dans la petite supérette près de l’endroit où je réside à Papeete. J’ai scruté le ciel et vers 18 heures la pluie a cessé momentanément, juste suffisamment pour remplir mon réfrigérateur. Conséquence de cette occupation de tous les instants je n’ai pas eu le loisir d’écrire quoi que ce soit sur mon blog. Pour néanmoins donner du grain à moudre à mes fidèles lecteurs j’ai trouvé cette entrevue du Général Dominique Delawarde et le québecois Guy Boulianne, bonne vidéo !

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires