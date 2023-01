Paul Craig Roberts, 8 janvier 2023

Jamais auparavant il n’y a eu autant d’excès massifs de décès après une campagne de vaccination. Jamais auparavant il n’y a eu d’enfants, de jeunes adultes, d’athlètes dans la fleur de l’âge, d’artistes, de morts pour des « causes inconnues » après une vaccination.

Il est évident que la cause est connue. Les principaux médecins et scientifiques médicaux de notre époque, qui excluent les bureaucrates de l’Agence de la santé, comme Fauci, qui servent d’agents de marketing pour les grandes sociétés pharmaceutiques et les conseils médicaux d’État et les organismes de sécurité sociale et de protection de la santé, corrompus et politisés, n’ont jamais expliqué pourquoi et comment les « vaccins » à ARNm, qui ne sont pas des vaccins, tuent, détruisent le système immunitaire et provoquent des dommages pour la santé. Ce qu’on ne sait pas, c’est pourquoi certains meurent immédiatement après avoir reçu la substance mortelle, d’autres un mois plus tard, et d’autres restent, jusqu’à présent, en vie et en apparente bonne santé. Certains chercheurs pensent que le contenu des « vaccins » est très différent selon les lots de fabrication, et d’autres pensent que certains flacons étaient des placebos dans le but de produire un ensemble de personnes indemnes pour vanter la sécurité des injections.

Le professeur Michel Chossudovsky a rassemblé ici –https://www.globalresearch.ca/the-covid-killer-vaccine-people-are-dying-all-over-the-world-its-a-criminal-undertaking/5800358 un certain nombre de vidéos documentant les souffrances et les décès généralisés des personnes vaccinées. Ce ne sont pas les personnes non vaccinées qui meurent « mystérieusement » partout dans le monde. Ce sont les personnes vaccinées. Pourtant, la dissimulation continue. Les médias occidentaux – une collection de putes (sic dans le texte : « whores ») travaillent à se couvrir, ainsi que pour Fauci, Biden, Bill Gates, Big Pharma, la FDA, les NIH, le CDC, et la profession médicale totalement corrompue et irresponsable. Big Pharma et la FDA continuent de pousser les bébés à être injectés avec le « vaccin » tueur, et il y a encore des parents tellement stupides et insouciants qu’ils participent au meurtre de leurs propres enfants.

Avec des gens partout dans le monde si stupides et si aveuglément confiants en l’autorité, nous pouvons voir pourquoi le supranational du satanique Gates et du satanique Klaus Schwab sont confiants qu’ils peuvent réussir à réduire la population mondiale et à effectuer leur Grand Reset. Que veux-je dire quand je dis que Gates et Schwab sont sataniques ? Pensez-y de cette façon. De temps à autre, lorsqu’on discute du sujet, quelqu’un dira que les gens peuvent être si horribles qu’ils peuvent comprendre pourquoi certains voudraient les exterminer massivement. Je leur demande s’ils seraient prêts à appuyer sur le bouton du génocide, et ils répondent « non ». Ils comprennent qu’ils n’ont pas le droit de causer la mort de personnes au nom de leur opinion ou d’un programme climatique ou idéologique. La différence entre eux et Bill Gates et Klaus Schwab, c’est que Gates et Schwab sont prêts à appuyer sur le bouton du génocide. Ce qui est si horrible, c’est que cette volonté a acquis une haute position morale. Exterminer les gens est devenu le moyen de sauver la planète.

Les auteurs de ce meurtre de masse sont convaincus que leur crime est trop important pour être reconnu comme tel. Les populations naïves ne croiront tout simplement pas que « leurs » gouvernements leur feraient cela. Personne ne veut admettre qu’ils ont exécuté les membres de leur propre famille et leurs propres enfants en faisant aveuglément confiance aux « autorités » qui avaient annoncé leur programme de génocide à l’avance.

Aux États-Unis, seul un faible pourcentage de la population a une idée de ce qui se passe. Le temps et l’énergie de la population sont utilisés pour joindre les deux bouts en fin de mois et se divertir. Ils s’émeuvent pour un crime évident puis un autre, les faits divers. Peu importe l’annonce du gouvernement – l’assassinat du président John Kennedy, l’assassinat du sénateur Robert Kennedy, la machination du golfe du Tonkin, les attentats du 11 septembre, les armes de destruction massive de Saddam Hussein, la pandémie de COVID, le vaccin « sûr et efficace » contre la COVID. Ils n’apprennent jamais.

Maintenant, ils font face au génocide, et ils n’ont toujours pas appris.

Les auteurs du génocide de masse sont toujours sous contrôle.

Si ce n’est pas un génocide, dites-moi ce que c’est lorsque d’éminents médecins se réjouissent d’avance au sujet du « vaccin » à ARNm et qu’ils sont censurés et punis s’ils dénoncent du danger, lorsque l’inventeur du « test de COVID » par PCR affirme que le test n’indique pas la présence du virus et qu’il est ignoré. lorsque les preuves des effets nocifs du « vaccin » sont tenues secrètes par Pfizer et la FDA, lorsque les médecins sont empêchés de traiter l’infection avec des remèdes connus comme l’ivermectine et la HCQ, lorsque les pharmacies refusent de remplir les ordonnances des médecins pour ces remèdes, lorsque des mandats illégaux et inconstitutionnels sont utilisés pour forcer des citoyens menacés de perdre leur emploi à se soumettre à une injection, lorsqu’aucune attention officielle n’est accordée à l’augmentation massive des décès excédentaires chez les personnes vaccinées, lorsque les médias mènent une campagne trompeuse de mensonges et de propagande ?

Les Américains – en fait le monde occidental dans son ensemble – sont confrontés à une monstrueuse entreprise criminelle. Ont-ils la force et l’intelligence de la reconnaître ? Vont-ils faire quelque chose ?

Note de votre serviteur. Les dernières estimations font état de 540000 décès aux USA seulement à la suite du début de la campagne d’injections répétées de « vaccins » à ARNm et ce document en lien ci-dessus qui passe en revue à la date du 28 juin 2022 tous les effets secondaires et décès provoqués par les « vaccins » à ARN messager. Cette estimation de 540000 décès provient des statistiques des actuaires des compagnies d’assurance américaines croisées avec celle des entreprises de pompes funèbres et en ne prenant pas en compte les décès officiellement répertoriés « covid19 ».

Il faut également rappeler que le Docteur Robert Malone, inventeur de la thérapie génique à l’aide d’ARN messager, a toujours précisé que cette thérapie n’a jamais été couronnée de succès et n’a été utilisée à titre expérimental que dans les cas extrêmes de traitements de dernière chance avec des malades en phase terminale de cancers réfractaires à tous les traitements connus. En conséquence les propos de Paul Craig Roberts doivent considérés avec un sérieux extrême.Enfin le Docteur Mullis, inventeur de la technique d’amplification de l’ADN par PCR affirmait quelques années avant sa disparition que cette technique ne pouvait pas être utilisé en diagnostic car elle introduit trop de faux positifs.