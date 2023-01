Les océans se réchauffent-ils ? Pas si sûr …

Subjugué par la propagande climatique incessante le citoyen moyen d’un quelconque pays occidental perd tout sens critique et finit pas ne plus se poser de questions. Pourtant cette histoire de climat et de protection de la planète a déjà eu des conséquences sur la vie de tous les jours. L’un des exemples le plus emblématique est l’augmentation du prix des produits pétroliers et du gaz naturel. Les politiciens soumis au diktat des puissants lobbys « verts » ont émis des directives dont en particulier les critères ESG au sujet desquels j’ai souvent exprimé mon opinion sur ce blog. Depuis environ dix ans les investissements dans les énergies carbonées fossiles sont étroitement contrôlés et « notés » par des organismes de contrôle. La conséquence de cet état de fait a été soigneusement masquée par l’évènement géopolitique relatif à l’Ukraine au sujet de ces énergies fossiles. Le prix du gaz comme celui des produits pétroliers a commencé à augmenter plusieurs années avant le début du conflit ukrainien car l’offre diminuait par rapport à la demande depuis la mise en place de ces critères ESG. Il s’agissait de la conséquence directe du tarissement des investissements dans la recherche de nouveaux gisements et le report sine die de la mise en exploitation des gisements nouvellement découverts durant les 15 dernières années. Le conflit ukrainien est arrivé au moment même où il fallait dissimuler l’augmentation inévitable du prix des hydrocarbures fossiles.

Aucun responsable politique n’aurait eu l’audace de déclarer que l’augmentation inévitable de ces prix était la conséquence des exigences du lobby « vert » car l’idéologie du changement du climat provoqué par les émissions de CO2 est maintenant une affaire dont on ne discute plus. Puisque c’est sur le point précis de ce réchauffement du climat qui terrorise le citoyen moyen il faudrait tout de même raison garder. Deux illustrations seront suffisantes pour illustrer que cette relation de cause à effet est fausse. Les faits et seulement les faits parlent d’eux-mêmes. Considérons cette première illustration :

Il s’agit de l’évolution de la température moyenne de la surface des océans depuis 1880. Cette évolution est exprimée en terme de divergence moyenne de ces températures par rapport à la moyenne calculée de ces températures tout au long du vingtième siècle. Je ne suis pas particulièrement spécialiste de ce domaine mais il y a deux aspects de ce graphique qui sèment le doute. La température est une grandeur physique vive et en faire des moyennes sur une certaine durée n’a aucun sens physique. Au mieux il est possible de reporter sur un graphique les données relevées par exemple le premier de chaque mois pendant un certain laps de temps et d’examiner la tendance de l’évolution mais comme dans le cas de cette illustration provenant de la NOAA il est réalisé ici une moyenne par rapport à une autre moyenne globale ce qui finalement n’a aucun sens physique et est plutôt une escroquerie. D’ailleurs les faits, les observations, ont-ils corroboré cette évolution de + 0,65°C en 140 ans ? Il est inutile de se plonger dans un abime de perplexité car les faits sont là : il s’agit de l’évolution au cours de cette même période de l’activité dépressionnaire violente, ouragans, typhons et autres cyclones comme cela est présenté dans l’illustration suivante.

Dans cette figure est représenté le nombre d’ouragans de catégorie 3 et plus ayant touché le sol américain à l’exclusion de tous les autres dans les autres régions de la Terre. En toute logique si la température des océans augmente le nombre d’évènements météorologiques de ce type doit également augmenter puisque ces évènements sont le résultat d’une accumulation d’énergie thermique au niveau des océans, en l’occurence l’Atlantique Nord. Depuis les années 1940 qui connurent un optimum du climat ce nombre d’ouragans a tendance à diminuer et depuis 1850 la tendance générale est stable, si on ne prend pas en considération la période 2011-2020 incomplète sur ce graphique. Cette observation invalide donc la belle courbe de la NOAA qui est à mettre aux oubliettes comme de plus en plus de pamphlets de propagande émis par le lobby « vert » comme la belle excuse du conflit ukrainien pour expliquer l’augmentation du prix de l’essence. Il existe de nombreux autres exemples de l’imposture du réchauffement du climat et quelques-uns d’entre eux feront l’objet d’autres billets sur ce blog.