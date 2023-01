Petite histoire du fruit de l’arbre à pain

Vue du balcon du studio que je loue dans une résidence pour seniors à Papeete il y a la présence d’un arbre à pain à gauche du toit vert contre le mur de séparation gris. Il s’agit d’un grand arbre aux grandes feuilles ressemblant à des feuilles d’acanthe bordé de manguiers en arrière plan et à sa droite un cocotier et à sa gauche quelques bananiers. Il faut avoir dégusté un jour un gratin de fruit d’arbre à pain arrosé de lait de coco et saupoudré de sel et de poudre de petit piment rouge séché au soleil pour s’intéresser à ce don magique de la nature.

L’arbre à pain est originaire de la partie est des « Îles du Sud » ou plus précisément la Polynésie française incluant les îles Marquises, les îles Tonga, Samoa et Cook. Pour être aisément comestible le fruit de l’arbre à pain ( Artocarpus altilis ) doit être triploïde pour ne pas contenir de graines. Il peut atteindre la taille d’un ballon de hand-ball. La peau du fruit est granuleuse et la chair est blanche. L’arbre ne produit qu’une fois par an durant l’été, si l’on peut dire qu’il y a vraiment un été dans ces îles tropicales, saison qui pourrait aussi s’appeler la saison humide. Depuis la mise en esclavage dans les îles des Caraïbes anglaises ou françaises voire espagnoles de noirs d’origine africaine pour planter, entretenir et surtout couper la canne à sucre il fallait nourrir cette main-d’oeuvre bon marché pour qu’elle soit active suffisamment longtemps pour amortir le prix d’achat. Je rappelle au passage que la traite d’esclaves noirs africains vendus à des négriers européens à destination des colonies de la Caraïbe était alimentée par des razzias organisées par des cavaliers originaires d’Afrique du nord au sens large pour capturer dans les villages les hommes et les femmes valides pour les revendre à ces négriers européens qui traversaient l’Atlantique pour les revendre aux grands propriétaires des Caraïbes puis du sud de l’Amérique pour cultiver le coton.

Bref, les exploitants de canne des Caraïbes, les Anglais plus précisément organisèrent des expéditions en Polynésie pour obtenir des plants d’arbre à pain et les ramener dans les îles de la Caraïbe. L’arbre à pain ne produit pas de graines et doit donc être multiplié en coupant un rameau qui, mis en terre, va prendre racine et permettre l’obtention d’un clone qui produira des fruits quelques années plus tard. La première expédition fut organisée par la marine royale britannique et le bateau commandé par le capitaine William Blight prit la mer à destination de Tahiti. Blight avait fait partie de l’équipage de James Cook lors de sa dernière expédition dans les îles des mers du sud sur le HMS Resolution et avait en mémoire les arbres à pain observés à Tahiti. Le grand carré du Bounty fut aménagé pour accueillir les plants d’arbre à pain en remplaçant le plafond par une verrière épaisse pour ménager l’éclairage des arbustes. On sait ce qui arriva au Bounty mais dans le même temps la Royal Navy avait organisé une deuxième expédition et c’est le même capitaine Blight, rescapé de la mutinerie et avait trouvé refuge dans un ilôt de l’archipel des Tonga, qui commanda la deuxième expédition à bord du HMS Assistant en 1793. Cette dernière expédition fut un succès puisque 331 plants d’arbre à pain provenant de Tahiti furent déposés au jardin botanique de Saint-Vincent et 347 plants furent acclimatés à la Jamaïque. Ces collections comprenaient également quelques plants provenant de l’île de Timor. Pour deux d’entre eux il s’agissait d’arbres à pain diploïdes produisant des fruits avec graines ( Artocarpus camansi ) et considérés comme impropres à la consommation.

L’arbre à pain originaire de Polynésie française (clade 2 selon la classification maintenant définitive ( https://doi.org/10.1016/j.cub/2022.12.001 en accès libre ) est aujourd’hui le plus répandu malgré la présence d’autres sous-variétés dans la plupart des îles tropicales ainsi qu’en Thaïlande, en Malaisie et dans la Caraïbe. Comme beaucoup de cultures vivrières tropicales l’arbre à pain est cloné et il en est de même pour le bananiers, le manioc ou encore le yam, aussi appelé patate douce et devenu très populaire dans de nombreux pays autres que tropicaux. Avec les siècles, il apparaît spontanément des clones mutants qui constituent de nouveaux cultivars. Par exemple dans l’île de Moorea, très proche de Tahiti, les cultivars portent des noms variés comme patea, huero, maire ou encore opiriri. Ils sont tous différents par des détails que seul un œil exercé peut déceler. Enfin, pour conclure ce billet les Marquisiens récoltaient les fruits et à la fin de la saison de production ils confectionnaient une sorte de purée avec la chair des fruits en écrasant aux pieds les fruits débarrassés de leur peau et laissaient fermenter dans des fosses confectionnée à cet effet la purée obtenue pour la consommer cuite quand les arbres ne produisaient pas de fruit. Le fruit de cet arbre qui peut atteindre 30 mètres de haut est très riche en carbohydrates ainsi qu’en vitamines du groupe B.