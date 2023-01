Souvenirs …

À la fin des années 1970 je me trouvais au Salk Institute pour mon troisième stage « post-doc » et presque tous les jours je déjeunais sur le pouce d’un sandwich en compagnie de Francis Crick, le découvreur de la structure de la molécule d’ADN avec James Watson bien des années auparavant. Pourquoi Francis Crick, tout simplement parce qu’il parlait français et la raison était évidente, il avait épousé une prénommée Odile qui était franco-britannique mais plus française de britannique, elle-même parfaitement francophone. Que faisait Francis à son âge avancé dans cet institut côtoyant à cette époque sept autres prix Nobel ? Il n’avait pas vraiment de programme de recherches, il pensait me disait-il …

Et ses réflexions étaient centrées sur le fonctionnement du cerveau. Son approche était pragmatique un peu comme celle de Stephen Jay Gould, un adepte de l’influence du hasard sur l’évolution, idée reprise à peu près à la même époque par Jacques Monod. Francis était persuadé que la complexité anatomique du cerveau humain, puisqu’à l’époque aucune des techniques modernes d’investigation n’était connue, était une accumulation de petites mutations ponctuelles sélectionnées durant des millénaires d’évolution en raison d’une meilleure adaptation de nos lointains à leur environnement hostile au sein duquel ils se battaient pour survivre. Selon Francis il fallut des centaines de milliers d’années pour que le cerveau humain devienne complexe, complexité favorisée par cette évolution due au hasard. Charles Darwin était un adepte de la sélection naturelle et Crick comme Monod en furent des partisans.

La maîtrise du feu, probablement beaucoup plus ancienne qu’on ne le croit, permit par la cuisson de viande de gibier de favoriser le développement du cerveau car il existait pour les chasseurs-cueilleurs peu d’aliments complets favorisant ce développement harmonieux du cerveau en dehors des œufs, également un aliment complet. Je suis intimement convaincu que si Francis Crick avait disposé des moyens modernes d’investigation de l’activité cérébrale il aurait probablement été honoré d’un deuxième prix Nobel. Les tests d’étude de psychométrie que j’ai mentionné au cours du précédent billet de ce blog étaient connus mais il manquait le traitement informatique dont on dispose aujourd’hui comme l’avait indiqué la figure de ce billet. Si Francis Crick avait pu disposer de ces techniques modernes quelles merveilleuses idées qui l’habitaient auraient trouvé leur aboutissement. J’ai été très attristé quand j’ai appris le décès de Francis Crick et pour l’anecdote, mon patron d’alors, également prix Nobel, est toujours président d’honneur du Salk Institute à l’âge de 99 ans.