En psychologie il est admis qu’il existe deux formes d’intelligence, l’intelligence cristallisée qui fait directement appel à la mémoire à long terme partagée aussi par les animaux comme le cheval qu’on considère à tort comme « intelligent » et l’intelligence fluide qui est spécifique à l’homme et permet à ce dernier d’échafauder des raisonnements du plus simple au plus complexe, inductifs comme déductifs, faisant plutôt appel à la mémoire à court terme ainsi qu’à la mémoire à long terme pour une gestion des informations liées à l’expérience acquise. L’intelligence fluide est considérée comme propre à l’être humain. Jusqu’à très récemment on ignorait quelle est la localisation exacte dans le cerveau de cette forme d’intelligence dans l’immense complexité de cet organe. Pour tenter de répondre à cette question il a été nécessaire de réaliser un travail minutieux de cette discipline qui est appelée psychométrie, littéralement l’évaluation de ces formes d’intelligence.

Comme il est interdit de procéder à des expérimentations intrusives sur des sujets humains il n’y avait pas d’autre choix que de procéder à des tests sur des patients sélectionnés. Il s’agit de sujets humains dont on dispose pour tenter d’élucider cette différence neuronale. Ce choix repose sur des études de cas par psychométrie de patients ayant été victimes de tumeurs localisées du cerveau ou d’accidents vasculaires cérébraux précisément identifiés. Il s’agit néanmoins d’un long et fastidieux travail d’investigation car chaque sujet doit pouvoir être soumis à un ensemble de tests standardisés comme par exemple une collection de matrices de Raven en ce qui concerne l’intelligence fluide ou des tests simples d’élocution faisant appel à l’intelligence cristallisée.

Depuis la convention de Nuremberg qui interdit toute expérimentation sur l’homme et appelée aussi « Code de Nuremberg » seuls des sujets ayant souffert de tumeurs ou ayant été victimes d’AVC peuvent être étudiés. C’est ce qui vient d’être réalisé au sein de l’University College de Londres (UCL) par une équipe de neurologues dont la carrière est dédiée à l’élucidation du fonctionnement du cerveau, un vaste domaine de recherche compte tenu de la complexité du cerveau humain. L’outil principal utilisé pour l’étude des sujets est constitué par les matrices progressives avancées de Raven modifiées par Pearson et appelées APM universellement utilisées pour les tests de psychométrie. Un exemple de ce type de matrice consiste au cours d’un test à compléter la matrice dans la neuvième case :

L’équipe de l’UCL a étudié 227 patients présentant soit des lésions frontales (146) soit des lésions dans d’autres parties du cerveau (81) et a comparé les résultats à ceux obtenus avec 165 participants sains. Tous les sujets ont été volontaires et ont signé une attestation conformément au Code de Nuremberg. Les résultats obtenus sont sans appel, le site fonctionnel de l’intelligence fluide est la région fronto-pariétale droite du cortex cérébral. Ce résultat a été obtenu par diverses approches pour lesquelles je ne suis pas du tout suffisamment au fait de la neurophysiologie et qu’il m’est impossible de détailler ici pour cette raison. Les curieux peuvent s’offrir la lecture de ce remarquable travail d’investigation : https://doi.org/10.1093/brain/awac304 en accès libre d’où est issue l’illustration.

Ce résultat illustre la complexité des interconnexions entre les différentes régions du cortex cérébral. Pourquoi l’intelligence fluide est-elle localisée dans le cortex fronto-pariétal droit et non pas de chaque côté du cerveau ? Les études d’imagerie fonctionnelle du cerveau par résonance magnétique, à la lecture de cet article, n’ont pas apporté de réponse à cette question et ont confirmé les résultats obtenus par l’équipe de l’UCL. En conclusion le cerveau humain est un organe d’une complexité telle que jamais un ordinateur, le plus sophistiqué soit-il, ne pourra égaler. Malheureusement comme tous les autres organes du corps humain il vieillit comme les tests d’intelligences cristallisée et fluide l’ont montré. En effet l’intelligence fluide se stabilise à un maximum vers l’âge de 25 ans puis décline progressivement et l’intelligence cristallisée reste stable jusqu’à l’âge de 60 puis décline progressivement. À propos de la localisation de l’intelligence fluide dans le cerveau ces nouveaux résultats obtenu à l’UCL auquel est rattaché un hôpital contredisent les résultats obtenus précédemment qui invoquait une localisation de cette forme d’intelligence dans le cerebellum : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1440-1819.2005.01330.x ..

