BlackRock et State Street mentent car ils sont en difficulté. Quid des retraites des Français ?

La crise obligataire était prévisible en raison de l’augmentation exponentielle des taux d’intérêt des T-bonds. En effet, la très grande majorité des fonds mis en gestion auprès des grandes institutions américaines de gestion, BlackRock, StateStreet et Vanguard, ont été investies dans des obligations émises par l’Etat ou les Etats des Etats-Unis et d’autres entités souveraines comme en Europe ou en Norvège, au Japon, Corée et Australie. Compte tenu de l’augmentation des taux d’intérêt, la référence étant le taux des obligations à dix ans, la valeur faciale des obligations acquises par ces trois grands gestionnaires de fonds a diminué mécaniquement. Puisque ces fonds représentent majoritairement les capitaux placés dans des programmes de retraites par des particuliers et les entreprises contribuant à la retraite de leurs employés selon la loi, mécaniquement de même le montant des pensions allouées aux présents et futurs retraités va diminuer. Enfin, si on tient compte de l’inflation qui s’est généralisée en particulier en Europe, alors le pouvoir d’achat des retraites se trouve gravement altéré.

Devant cet état de fait, ces grands gestionnaires de fonds se sont lancé sans vraiment réfléchir vers des investissements plus rentables à court terme et ce qui leur paraissait le plus judicieux était l’investissement dans les obligations dites “vertes”, celles-là mêmes corrélées aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’une des cibles préférées des gestionnaires de fonds est majoritairement l’ensemble des entreprises de production d’électricité qui ont défini des programmes clairs de conversion de leur activité dans des technologies bas carbone non plus les énergies renouvelables dont le défaut majeur est leur caractère aléatoire mais dans l’énergie nucléaire, le biogaz et la valorisation des déchets (rubrique qui fera l’objet d’un prochain billet). Investir dans ce type de production ou d’économie d’énergie ne constitue pour ces gestionnaires qu’un pis aller puisque la rentabilité des investissement n’est pas instantanée mais se situe sur le long terme, au moins plus de dix ans pour l’énergie nucléaire. Or tant BlackRock que State Street et Vanguard sont aujourd’hui confrontés à la crise obligataire et désespérément à la recherche de rendements à court terme. L’objectif de ces gestionnaires de fond est en effet de trouver les meilleures opportunités pour leurs clients de telle façon que les risques soient minimisés tout en assurant les meilleurs revenus des investissements. La crise obligataire aurait donc un bon côté si l’on croit Dalia Blass, directrice des affaires externes de BlackRock lors de sa déposition devant la commission d’enquête du Sénat du Texas au côté de Lori Heinel, directrice des investissements externes de State Street.

Il devient donc de plus en plus évident que les gestionnaires de fond et pas seulement les trois grands noms américains de cette activité se trouvent dans une impasse : ou bien ils respectent les critères ESG ou bien leurs clients voient leurs fonds perdre de leur valeur et ne plus être profitables. Dans ce dernier cas ce sont des dizaines de millions de retraités et de futurs retraités qui seront lourdement pénalisés. Ainsi les taux d’intérêts à dix ans proches de zéro voire négatifs représentaient une source de revenus acceptable car les obligations se négociaient sur le second marché assez aisément mais la situation inflationniste a changé la donne et les fonds de pension n’auront d’autre choix que de réduire le montant des pensions des retraités actuels et des futurs retraités.

Ce qui a lieu aujourd’hui aux Etats-Unis, notamment au Texas avec cet audit organisé par le Sénat de l’Etat, n’augure rien de bon pour les futurs retraités français car la cible de ces gestionnaires de fond estimation est le pactole des retraites par répartition français alimenté en continu par les cotisations des contribuables actifs. Pour des gestionnaires comme BlackRock une telle opportunité est mirifique. Il reste que confier la gestion des retraites du régime général français à une société étrangère pose un problème juridique qui, à ma connaissance, n’est pas abordé par les actuels députés français et ce problème se résume en une question : les fonds collectés par les cotisations sociales sont-ils la propriété de l’Etat ou la propriété de ceux qui ont cotisé durant toute leur vie active et ont confié à l’Etat la gestion de ces fonds ? Confier cette gestion à des entreprises étrangères (BlackRock est le candidat le mieux placé) ne constitue-t-il pas une prise de risque difficilement évaluée ? Le Sénat du Texas a approfondi sa réflexion et en est arrivé à la conclusion que les gestionnaires de fond s’orientent malgré leurs engagements vers le capital-risque en raison de la crise obligataire que pourtant très peu de commentateurs mentionnent.

Sur le marché boursier il existe deux placements, les actions et les obligations d’entreprises ou d’Etats. Il des souvent admis que BlackRock possède plus de 6 % du CAC40 en France. En réalité il ne s’agit pas d’actions mais d’obligations qui se négocient plus aisément que les actions sur le second marché. À propos de la réforme des retraites que va mettre en place le gouvernement français le risque de voir le produit intérieur brut de la France chuter en raison d’une baisse inévitable du pouvoir d’achat des retraités au cas où la gestion des retraites serait confiée à une entreprise comme BlackRock, n’est évalué ni par le gouvernement ni par les représentants du peuple que sont en France les députés et les sénateurs. Le vrai problème n’est pas le pouvoir d’achat des retraités présents et futurs mais le montant des profits que pourra réaliser sur le court terme une société comme BlackRock à qui sera confiée la gestion de ces fonds de retraite conformément aux directives de la Commission européenne. Si on se remémore les démêlés de BlackRock et State Street à propos de leurs réponses évasives relatives à leurs respect des critères ESG devant le Sénat du Texas on peut se demander à juste titre si le gouvernement français ne ferait pas mieux de ne rien faire et de laisser le problème des retraites des Français suivre son cours car le pouvoir d’achat des retraités, principaux soutiens du Président lors de la dernière élection, pourrait s’effondrer de plus de 20 % dans les prochaines années ou au pire dans les prochains mois compte tenu de l’inflation actuelle.

Source partielle : ZeroHedge et The Epoch Times