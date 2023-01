Le “zéro-carbone” : une illusion !

De nombreux pays occidentaux ont suivi à la lettre les résolutions de la COP21 malgré le fait qu’un certain nombre d’entre eux n’aient jamais respecté les précédents accords de Kyoto, mais c’est une autre histoire. Les aléas économiques et conjoncturels ont été prioritaires comme par exemple le Japon qui, après le grand tremblement de terre du 11 mars 2011 décida d’arrêter toutes les centrales nucléaires. Le dernier aléa en date est le conflit ukrainien qui a privé l’Allemagne de son approvisionnement en gaz provenant de Russie pourtant bon marché et assorti de contrats qui n’avaient jamais été remis en cause y compris aux pires moments qui suivirent la dislocation de l’Union soviétique. Aux Etats-Unis l’avenir de l’engagement du respect du “zéro-carbone” à l’horizon 2050 est remis en cause par les grandes compagnies de production d’électricité mais la situation est beaucoup plus critique qu’en Europe, au Japon et y compris en Chine pour une raison évidente : les Américains sont attachés à leur voiture individuelle et aux transports aériens d’une ville à une autre. Il n’existe que très peu de lignes de chemins de fer électrifiées et peu de grandes villes disposent de transports en commun comme le métro et les trains inter-urbains sont lents et desservent mal par exemple les grandes villes de la côte est du pays.

Pour atteindre l’objectif “zéro-carbone” fixé il faudrait construire tellement d’éoliennes et installer tellement de centaines de milliers de fermes solaires que la conséquence serait infime au cas où, improbable, le gouvernement fédéral décidait d’un développement des transports ferroviaires à l’échelle du pays comme la Chine l’a fait en quelques années. La France a supprimé un grand nombre de dessertes ferroviaires régionales au profit des liaisons inter-urbaines à vitesse rapide. Alors le net-zéro sera pour le plus grand émetteur de carbone du monde une totale illusion. Cet objectif du net-zéro est devenu beaucoup plus qu’un slogan d’activistes. Il est devenu l’un des pivots des principes organisationnels des grandes corporations américaines et le plus grand gestionnaire de fonds qu’est BlackRock s’est lancé tête baissée pour contraindre toutes les sociétés dans lesquelles cet organisme possède des participations à se conformer strictement aux critères ESG dont l’objectif “net zéro 2050”.

Les compagnies de production d’électricité américaines ont alarmé les investisseurs avec la publication de deux rapports qui démontrent l’incapacité des USA à atteindre cet objectif. Le premier rapport provenant du Electric Power Research Institute ( https://lcri-netzero.epri.com/en/executive-summary.html ) conclut qu’il sera impossible pour les compagnies d’électricité d’atteindre cet objectif sans même mentionner le secteur du transport automobile car l’électrification de l’ensemble du parc automobile américain est également impossible à atteindre dans l’état actuel des transports ferroviaires. Et les énergies éolienne et solaire ne pourront pas non plus résoudre le problème. Le second rapport issu de l’entreprise gouvernementale mettant en œuvre les normes régissant le réseau électrique interconnecté entre les Etats, North American Electric Reliability Corp. (https://www.nerc.com/pa/RAPA/ra/Reliability%20Assessments%20DL/NERC_LTRA_2022.pdf ) conclut que les réseaux électriques devraint être entièrement repensés pour atteindre l’objectif fixé d’autant plus que la fermeture programmée des centrales électriques utilisant des combustibles carbonées fossiles sans remplacement par d’autres sources d’énergie fiables est une hérésie. Toute adaptation du réseau existant à un développement accru des énergies renouvelables serait tellement coûteux à mettre en place en un si court délai et serait impossible à atteindre d’ici 2050 que cet objectif décidé précipitamment est tout simplement une vue de l’esprit, une fantaisie d’intellectuels comme l’a qualifié un commentateur il y a quelques semaines. Le piégeage du carbone sur les sites de production d’électricité utilisant des combustibles carbonés à une échelle industrielle est impossible à atteindre dans l’état actuel de toutes les techniques connues et si, dans le meilleur des cas il pouvait atteindre ce stade industriel le renchérissement du prix de l’électricité produite atteindrait un facteur supérieur à cinq.

La responsabilité de cet objectif est maintenant entre les mains du Congrès mais comme il n’existe aucune solution il faudra un jour ou l’autre que la lucidité l’emporte sur ces décisions purement idéologiques. Source partielle : wattsupwiththat.com