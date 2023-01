Secourez les garçons manqués ! Ou comment des décennies d’idéologie sexuelle libérale ont effacé les femmes

Article de Jennifer Galardi paru sur le site The Epoch Times. Note : les inserts en caractères italiques et entre parenthèses sont de ma plume. Jennifer Galardi a joué dans quelques films connus seulement de ses aficionados, adepte de sports variés, de yoga et également danseuse, elle occupe une place de premier plan sur les réseaux sociaux. Elle a écrit cet article pour exposer ses opinions sur la femme.

Quand j’étais jeune, chaque jour, je passais des tutus roses aux tenues d’échauffements de tennis, des chaussons de danse aux baskets. Dans le même temps, je voulais jouer aux cowboys et aux indiens avec mon frère aîné et mes cousins puis ressembler à un modèle de couverture de maillot de bain de magazine de mode. J’étais toujours un peu mal à l’aise d’être une fille qui portait des robes et beaucoup de maquillage, mais je voulais quand même que les garçons m’aiment.

Comme la plupart des adolescents, j’avais du mal à comprendre mon identité et ma place dans le monde. Cependant, mes parents n’ont jamais pensé à mon genre ou à mon sexe. Assurément, aucun enseignant ou autre adulte surveillant à l’école ne m’a jamais demandé de quel genre je me sentais. J’étais une fille. Malgré les tenues que je portais ou les sports que je pratiquais, j’étais, je suis et je serai toujours une femme. Il y avait un nom pour les filles comme moi. On nous appelait affectueusement des “garçons manqués” (Tomboy en anglais). Nous nous sentions plus chez nous à grimper aux arbres et, dans mon cas, à nous balancer au bout d’une liane, qu’à nous déguiser. Grâce à des décennies d’idéologie de genre progressiste et de désintégration des normes sexuelles, le garçon manqué risque de disparaître, avec tant d’autres variations, nuances et expressions de la féminité.

La nomenclature autrefois universellement acceptée est contestée non seulement par les jeunes qui se sentent nés dans le mauvais corps, mais aussi par les parents qui affirment ce qu’on appelle communément la dysphorie de genre. Il s’agit de la détresse causée par un écart entre l’identité de genre d’une personne et celle qui lui est attribuée à la naissance (à la vue de ses attributs anatomiques sexuels par le médecin accoucheur ou la sage-femme). La confirmation aveugle de cette condition psychologique a des coûts catastrophiques, en particulier pour les femmes. Mais son idéologie n’est pas sortie de nulle part.

Définition de la femme

Pour étayer toute affirmation selon laquelle les femmes sont effacées, il est utile de définir ce qu’est une femme. Les dictionnaires en ligne contemporains et les anciennes versions imprimées définissent une femme comme une « femme adulte humaine ». Le Cambridge Dictionary en ligne affirme qu’un adulte qui vit et s’identifie comme étant une femme, même si on a pu dire qu’il avait un sexe différent à la naissance, est une femme. Les deux utilisent le mot « femme » dans leur définition et, de façon circulaire, définissent la femme comme « se rapportant à une femme ou à une fille ». Selon la version du Webster (dictionnaire de référence anglais), une femelle est « le sexe qui a habituellement la capacité de porter des jeunes ou de produire des œufs ».

Cependant, une copie du American Heritage Dictionary de la fin des années 1970 confirme que les définitions en ligne se sont transformées pour tenir compte des croyances culturelles, une technique de longue date des dogmes progressistes. Une femelle n’était pas le sexe qui avait habituellement la capacité de porter des jeunes ou de produire des œufs, mais « se rapportant ou désignant le sexe qui produit des ovules ou des jeunes » ou « caractéristique ou appropriée à ce sexe ». Jusqu’à récemment, une femme était irréfutablement définie par sa capacité de produire des ovules et d’avoir un enfant.

Un dictionnaire étymologique montre que la femme (woman) est un composé de « femme + homme humain » issu du vieil anglais. La racine du mâle a été empruntée au vieux français comme « sens dans la mécanique d’une pièce conçue pour s’insérer dans une pièce correspondante pour établir un lien » (le cas le plus illustratif est le tenon, la partie mâle, et la mortaise, la partie femelle d’un assemblage en bois). Cela donne à penser que le trait caractéristique d’une femme réside dans sa capacité de recevoir sexuellement un homme, comme il est dit dans le livre de la Genèse 2:24 : «Par conséquent, un homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils seront une seule chair ». Le mot pour femme en hébreu est ishah. Adam ne devient homme dans la Bible que lorsque Dieu prend une partie de la chair d’Adam et en fait une femme. Jusque-là, adam est un terme neutre signifiant humain. Adam n’est pas appelé homme ou ish en hébreu jusqu’à ce que le ishah soit séparé de lui. Le texte implique que le mâle et la femelle ne peuvent pas se définir pleinement comme humains l’un sans l’autre.

Depuis plus d’un siècle, la science accepte la définition biologique d’une femelle comme étant l’association de deux chromosomes X. Cependant, pour faire face à la disparition des normes sexuelles culturelles, tout le monde, des scientifiques aux féministes, cherche maintenant à transformer toutes les significations traditionnelles, réduisant les femmes à une catégorie nébuleuse d’humains sans signification historique, biologique ou théologique.

Le féminisme et le déni des femmes

Plutôt qu’un mouvement unique nécessaire pour obtenir l’égalité et protéger les femmes, le féminisme est devenu une liste sans fin de griefs qui changent aussi rapidement que la température d’une femme ménopausée. Les exigences intersectionnelles et sécuritaires des féministes d’aujourd’hui sont bien loin des griefs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. La protestation et l’activisme de femmes comme Myra Bradwell, Elizabeth Cady Stanton et Lucretia Mott ont mis fin à l’identification des femmes comme propriété de leur mari et ont gagné pour les femmes le droit de propriété, et de vote plus tard au vingtième siècle. Les femmes ont gagné plus de liberté pour choisir comment elles voulaient s’exprimer dans le monde personnellement, professionnellement et politiquement. (Note. Myra Brawell était l’épouse d’un juriste américain. Elle se battit pour que les femmes puissent accéder à des métiers qui leur étaient encore interdits au cours des années 1870-80, un peu plus tard dans le même siècle Elizabeth Cady Stanton, féministe athée, reçut une solide éducation académique et combattit pour l’égalité des femmes et des hommes pour le droit d’accession à la propriété. Elle échouera néanmoins à ses tentatives juridiques de reconnaître le droit de vote aux femmes. Lucrecia Mott, quaker, lutta toute sa vie pour l’abolition de l’esclavage et le droit des femmes à la propriété).

Au lieu de célébrer toutes les expressions nuancées de la féminité, les féministes des années 1960 et 1970 ont commandé une croisade plus intéressée par la promotion d’une femme sexuellement libérale et financièrement indépendante. Les femmes étaient encouragées à se libérer d’une culture patriarcale qui insistait pour qu’elles restent à la maison et élèvent une famille. Un mari et des enfants étaient des limites à la liberté d’une femme de s’exprimer vraiment elle-même. Les femmes qui participaient au genre traditionnel, les rôles au sein des familles étaient ignorés et considérés comme des entraves à ce mouvement de libération.

La deuxième vague de féminisme a commencé à inaugurer une secte de femmes qui semblait mal à l’aise avec l’essence même d’être une femme. Alors que les premières féministes affirmaient que les hommes se trompaient et sous-estimaient la nature des femmes, des féministes comme Simone de Beauvoir poussaient plus loin encore pour soutenir que toute nature fixe des femmes est vouée à se tromper. Elle a dit : « On n’est pas né, mais on devient une femme ». Ces mouvements ont refusé d’accepter les différences sexuelles et reproductives entre les hommes et les femmes, ainsi que leurs rôles dans une famille. Le mariage et la maternité sont des pièges créés par les hommes, pas des dons accordés par Dieu, selon les féministes modernes. Les devoirs familiaux sont restrictifs et dégradants.

Les mouvements féministes modernes ne recherchent pas l’égalité des chances autant qu’ils montrent un désir d’être indépendants des hommes tout à fait, résultant en ce que Harvey Mansfield appelle le nihilisme féminin. (Note. Harvey Mansfield est un philosophe américain contemporain qui milita contre, mais modérément, une distinction du rôle des “genres” et des droits des LGBT. Influencé par Leo Strauss). Il semble y avoir un mépris, sinon un mépris total pour les qualités uniques et la puissance du féminin qui servent à cibler et diriger les pulsions sexuelles naturelles des hommes et de délivrer la vie. Au lieu d’utiliser des ruses féminines pour apprivoiser les hommes, les femmes modernes ont piétiné la masculinité des hommes. Les féministes contemporaines ont une étrange affinité pour ne pas vouloir être définies par quiconque, et encore moins par un homme, comme si le néant était une option supérieure à celle d’être une femme. Dans le vide, les femmes peuvent être tout ce qu’elles veulent, y compris un homme.

Disparition de la morale sexuelle

Plutôt que d’utiliser l’influence féminine pour soulever la moralité sexuelle des hommes pour rencontrer les femmes comme les premières féministes l’ont fait, les féministes modernes aspiraient à abaisser leurs désirs de rencontrer les hommes. Elles désiraient le même sentiment de liberté sexuelle, de plaisir et d’autonomisation que les hommes ressentent sans les effets secondaires inconvenants d’avoir des bébés. Dans les années 1960, l’introduction généralisée de la pilule contraceptive a rendu possible l’impropriété sexuelle pour les femmes, ce qui a déconnecté l’acte de plaisir de l’acte de procréation, La révolution sexuelle des années 60 et 70 a éliminé l’exigence de chasteté et, à son tour, toute condition préalable pour qu’un homme agisse de manière chevaleresque ou élève son statut social afin de se procurer des relations sexuelles ou de se comporter d’une manière plus paternaliste.

Si la contraception offrait aux femmes la liberté de s’exprimer sexuellement sans conséquence, l’avortement permettait l’abandon de toute maîtrise de soi qui aurait pu rester pour les hommes et les femmes. Alors que beaucoup d’Américains ont compris que l’acceptation de l’avortement comme une alternative facile changerait les règles de la cour et troubler l’apprivoisement de l’agression sexuelle masculine ouverte, beaucoup ont lutté avec les implications morales de le nier. Les préoccupations relatives à la santé de la mère, au viol, à l’inceste et aux malformations congénitales étaient toutes considérées comme des raisons valables de recourir à l’avortement avec un minimum d’obstruction. Il était difficile de peser les deux opinions l’une contre l’autre, mais, selon Christopher Caldwell, dans son livre acclamé « The Age of Entitlement », les Américains « n’avaient pas de cadre moral qui leur permettrait de penser à l’avortement avec logique et confiance ». L’affaire Roe c/. Wade a donné naissance à une société qui ne ferait qu’imposer des exigences excessives à la liberté sexuelle. Tout espoir « que la morale sexuelle traditionnelle puisse survivre à l’introduction et à la déstigmatisation de l’avortement était vain », écrit Caldwell. (Note. Caldwell est un célèbre journaliste et essayiste américain dont ce dernier ouvrage décrit l’influence de l’idéologie progressiste des années 1960 sur la société d’aujourd’hui. Cet ouvrage est disponible en pdf libre d’accès ( https://pdfdrive.to/download/the-age-of-entitlement-america-since-the-sixties ).

En insistant pour que les normes culturelles et les lois soient assouplies sur la sexualité des femmes, les féministes les ont assouplies pour tout le monde. Le féminisme de deuxième vague est devenu un boulevard pour des idéologies sexuelles plus libérales. Plus de femmes que d’hommes ont appuyé la légalisation du mariage gay en 2007. Bien que les statistiques soient difficiles à trouver, on peut dire sans se tromper que le soutien aux nouvelles libertés offertes aux femmes transgenres, comme l’accès aux prisons pour femmes, aux vestiaires et aux compétitions sportives, biaise les femmes. Les femmes qui se considèrent comme victimes d’une culture patriarcale deviennent des alliées d’autres groupes minoritaires et privés de leurs droits, malgré le fait que les femmes sont plus nombreuses et souvent plus performantes que les hommes dans les universités, les écoles de médecine et de nombreuses vocations professionnelles.

Le début des années 2000 a vu une augmentation de l’acceptation de l’homme gay dans les médias mainstream. Des émissions comme « Queer Eye for the Straight Guy », « Will and Grace » et « Sex in the City » ont transformé les hommes gays d’exclus culturels en meilleurs amis de femmes. Les hommes gays offrent la compagnie d’un partenaire du sexe opposé sans la complication des relations sexuelles qui peuvent parfois confondre et encombrer une relation naissante. Les femmes reçoivent un soutien émotionnel de leurs amis homosexuels que les petits amis, les conjoints, ou même les amis masculins ayant le potentiel de devenir maris ne sont pas toujours bien équipés pour fournir. En effet, « de nombreuses femmes signalent une amélioration de l’estime de soi et des sentiments d’attrait à la suite de l’attention de leurs amis gays », selon une étude de 2009. Plutôt que de se débattre avec les défis du sexe opposé, plus de femmes ont commencé à chercher du réconfort chez les compagnons gays, en particulier dans les zones urbaines, favorisant le fossé entre les sexes.

Passons maintenant à une culture qui appelle maintenant les femmes qui vendent leur corps pour de l’argent des « travailleuses du sexe » plutôt que des prostituées — comme si c’était une carrière noble ou quelque chose que les femmes choisissent plutôt qu’une autre carrière respectable et non pas à cause de difficultés matérielles. C’est un monde tordu quand la société croit que soutenir la dégradation de la sexualité féminine élève les femmes. Nous ne devrions donc pas être surpris de découvrir que de nombreuses jeunes femmes ne perçoivent plus la valeur d’être des femmes. Nous avons pris ce qui rend les femmes spéciales et précieuses et l’avons réduit à rien de plus que des parties du corps qui peuvent être facilement vendues, échangées ou mutilées.

La montée de la dysphorie de genre

« En 2021, environ 42000 enfants et adolescents aux États-Unis ont reçu un diagnostic de dysphorie de genre, soit près du triple du nombre en 2017 », selon les données compilées par Komodo Health pour Reuters. Bien que le pourcentage et le nombre d’adultes qui s’identifient comme transgenres soient demeurés relativement stables, le nombre de jeunes étiquetés comme transgenres a plus que doublé au cours des dernières années. Le mouvement transgenre touche de façon disproportionnée les jeunes femmes. Les enfants qui présentent une dysphorie de genre sont maintenant surtout des femmes nées comme tel (c’est-à-dire ayant une vulve et non un pénis). Abigail Shrier, auteure du livre férocement débattu intitulé « Irreversible Damage », attribue la majeure partie de ce phénomène à la contagion sociale. De nombreux experts conviennent que les filles sont plus vulnérables à l’influence des pairs que les garçons. En outre, les problèmes de santé mentale sont antérieurs à la dysphorie dans la plupart des cas. Les médias sociaux, en particulier les médias visuels comme Instagram et TikTok, ont contribué à une augmentation rapide de la dépression, de l’anxiété et de l’instabilité mentale chez les jeunes adultes. Les filles sont plus sensibles au barrage de photos et de vidéos filtrées et modifiées qui motivent la dysmorphie du corps et d’autres maux psychologiques tels que les troubles alimentaires, boulimie ou anorexie. Bref, les jeunes femmes sont impressionnables par leur corps.

Jusqu’à tout récemment, les filles qui voulaient exprimer leur rébellion ou leur individuation le faisaient en se parant tout de noir, en teintant leurs cheveux en pourpre, ou en s’habillant dans des tenues qui irritaient leurs parents. Bien que le comportement irresponsable des adolescents exaspère sans aucun doute les parents, les mauvaises décisions des filles ont toujours été sans conséquence. Les filles sortent généralement de leurs phases provocantes ou intègrent leur agitation dans leurs choix de carrière ou de style de vie, choisissant des façons saines de s’exprimer et d’exprimer leur sexualité.

Maintenant, les filles font face à des dommages irréversibles, comme Shrier a bien nommé son livre. Une célèbre étude réalisée sur les bloqueurs de la puberté par le Gender Identity Development Service de Tavistock, la seule clinique spécialisée sur le genre du NHS en Angleterre pour les enfants, a révélé que 98 pour cent des enfants qui ont commencé à bloquer la puberté chez les jeunes en transition sexuelle hormonale, conduisent potentiellement à l’infertilité et à une altération de la fonction sexuelle. En plus de la dysfonction des organes sexuels, selon la clinique Mayo, les bloqueurs de la puberté peuvent également causer des effets secondaires à long terme qui influencent les poussées de croissance, la croissance osseuse et la densité de l’ossature. Pendant ce temps, presque tous les avantages de la suppression de la puberté qui sont largement contestés sont psychologiques, y compris les améliorations illusoires du bien-être mental, de la réduction de la dépression et de l’anxiété, et de l’amélioration des interactions sociales et de l’intégration avec d’autres enfants. Ces filles n’ont pas besoin de retarder la puberté, elles ont besoin de parents matures et de psychologues qui savent traiter la dysphorie de genre.

C’est peut-être l’aspect le plus tragique du débat sur le changement de sexe. Les adultes qui devraient mieux savoir – les parents, les psychologues et les médecins – affirment avec joie les illusions des enfants, qu’il s’agisse de simples caprices nés de la pression des pairs ou d’une véritable lutte contre l’identité. La fonction exécutive du cerveau, celui responsable de la planification à long terme et de prendre des décisions judicieuses et rationnelles, est située dans le lobe frontal, ou cortex préfrontal. La science a prouvé que cette partie du cerveau n’est pas complètement développée avant l’âge de 25 ans. Les parents sont ainsi responsables des enfants qui sont incapables de comprendre les conséquences à long terme de leurs décisions. En aucun cas, un adolescent ne peut donner un consentement valable à des décisions qu’il ou elle regrettera probablement un jour.

Beaucoup de filles recherchent une « chirurgie du buste », un euphémisme pour une double mastectomie. Les patientes atteintes du cancer du sein qui subissent l’intervention pour sauver leur vie ou les femmes qui ont besoin d’une hystérectomie savent à quel point une telle intervention peut être dévastatrice. Beaucoup d’entre elles ressentent un grand sentiment de perte, une partie essentielle de leur essence a disparu. Le fait que des filles en bonne santé dissèquent volontairement un morceau de leur corps alors que tant de femmes feraient n’importe quoi pour que le leur soit intact est odieux. Elles dégradent et démoralisent l’esprit du féminin et diminuent le rôle des femmes dans la société. Les femmes adultes, beaucoup, qui adoptent une vision plus progressiste de la sexualité, le permettent.

Les féministes modernes et les partisans transgenres semblent avoir plus d’une chose en commun, mais aucune n’est aussi évidente qu’un profond mépris de la réalité. Après avoir regardé des centaines de clips sur les médias sociaux, il est difficile de nier que les deux catégories de femmes nourrissent du ressentiment. Il y a souvent une source de mécontentement et d’insatisfaction pour ce qu’elles sont et comment Dieu les a faits. Cette colère s’adresse aux hommes, aux femmes plus conventionnelles, à la société en général ou à elles-mêmes.

C’est une chose de remettre en question le rôle traditionnel que jouent les femmes dans la société et les règles qui, à un moment donné de l’histoire, les ont peut-être empêchées de dépasser les notions limitées de féminité. C’en est une autre de prétendre que n’importe qui, même un homme, peut devenir une femme.