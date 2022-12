Chronique cinématographique : « The Wrong Man »

Christopher Emanuel Balestrero (Henry Fonda), « Manny » pour ses intimes, est un contrebassiste dans l’orchestre d’un bar, un mari et un père dévoué, et un catholique pratiquant. Son salaire de 85 $ par semaine au Stork Club est à peine suffisant pour joindre les deux bouts. La vie des Balestrero va devenir problématique avec les factures dentaires importantes que sa femme Rose Vera Miles) devra bientôt payer. En tant que tel, Manny décide de voir s’il peut emprunter sur la police d’assurance-vie de Rose. Mais quand il entre dans le bureau des assurances, il est identifié par certaines des employées de la compagnie d’assurance comme l’homme qui a dérobé le bureau quelques dollars par deux fois quelques mois plus tôt. Manny collabore avec la police, car il n’a rien à cacher. Manny apprend qu’il est suspect non seulement dans ces braquages, mais aussi dans une série d’autres braquages dans le même quartier de Jackson Heights à New York où ils vivent. Plus Manny coopère, plus il apparaît coupable à la police. Avec l’aide de Frank O’Connor, l’avocat qu’ils engagent, ils essaient de prouver l’innocence de Manny. Peu importe s’ils parviennent à prouver l’innocence de Manny où trouver le véritable coupable, la situation va provoquer des dommages irréparables pour le couple Balestrero car l’épouse, Rose, du « faux coupable » va être victime d’une grave dépression nerveuse finissant par mettre en doute l’honnêteté de son époux. Le vrai coupable sera démasqué lors du procès qui suivit plusieurs jours d’incarcération par l’une de ses victimes.

Le scénario du film (1956) mis en scène par Alfred Hitchcock est inspiré d’une histoire vraie qui défraya à l’époque la chronique judiciaire new-yorkaise. Illustrations : captures d’écran.

Je me suis retrouvé dans une situation aussi périlleuse si je n’avais pas eu d’alibi solide. En effet, lorsque je travaillais à Paris dans une division d’EDF-international, j’allais à Paris tous les lundi matin par le premier TGV et je me rendais à la gare Perrache de Lyon avec ma voiture, une vieille R5 bleu-marine que je retrouvais à la même place le vendredi soir de retour à la maison. Un vendredi soir je trouvais une convocation à la gendarmerie d’un village dans la banlieue ouest de Lyon. Je me rendis donc le lundi suivant dans cette gendarmerie avec la convocation en utilisant ma vieille R5. Après avoir laissé mon véhicule dans le parking de la gendarmerie je remis mon passeport au gendarme et me demanda également la carte grise de ma voiture. On me mit dans une pièce où se trouvait seulement une table et deux chaises. Le militaire ferma la porte à clef et je restais seul plusieurs minutes. Il revint accompagné d’un collègue et me demanda si ma voiture était bien la R5 garée en regardant par la fenêtre. Le fonctionnaire me demanda où j’étais dans la soirée du mercredi précédent. Je répondis que je me trouvais à Mulhouse avec un client étranger à qui j’avais fait visiter la centrale nucléaire de Fessenheim. J’étais revenu à Paris en train avec mon client et nous avions diné au restaurant le soir. Perplexe le fonctionnaire me demanda si je pouvais prouver mes dires. Je lui donnais le numéro de téléphone du bureau à Paris et la secrétaire confirma ce que je venais de déclarer aux gendarmes. Étais-je revenu à Lyon le soir du mercredi ? Ma réponse fut négative car c’était matériellement impossible et je pouvais aussi le prouver puisque j’habitais à Paris toute la semaine. Je communiquais alors le numéro de téléphone du propriétaire de la péniche que je louais qui confirma ma déclaration. Heureusement d’ailleurs car tous les lundis je ne savais jamais où mouillait cette péniche puisqu’elle n’était pas commerciale et que le propriétaire du bateau pouvait être lourdement verbalisé par le port autonome de Paris au delà de deux semaines de mouillage au même endroit.

Les gendarmes conclurent que je n’étais donc pas l’auteur du hold-up à main armée qui avait eu lieu ce fameux mercredi mais que ma voiture avait été « empruntée » par des malfaiteurs à mon insu, d’autant plus que le vendredi précédent j’avais retrouvé ma voiture dans la même rue mais probablement pas à l’exacte place où je l’avais laissée le lundi matin. En revoyant le film d’Hitchcock je me suis souvenu de cet épisode qui aurait pu très mal se terminer si je n’avais pas pu fournir d’alibi sérieux, ce qui ne fut pas le cas de « Manny » dans ce poignant film « The Wrong Man ».