Entre 1971 et 2022 le dollar US a perdu 7,67 fois son pouvoir d’achat. En d’autres termes il faut aujourd’hui 7,67 dollars pour acquérir le même bien qu’avec 1 dollar en 1971 (https://www.in2013dollars.com/us/inflation/1970?amount=1 ). Revenons donc sur le cours de l’or qui était de 23,8 dollars pour une once d’or en 1970. Si on ne considère que la valeur faciale du dollar, erreur dans le calcul présenté dans le précédent billet, la chute de la valeur du dollar n’a été que de 82 % au cours de cette période de 51 ans.

En tenant compte de l’érosion monétaire du dollar on arrive donc à une valeur fictive de l’once d’or en août 2020 de 1939 x 7,67 = 14872 dollars d’aujourd’hui pour une once d’or.

De toute évidence le cours de l’or n’a pas suivi celui de l’inflation. Si des instances internationales décidaient d’ajuster le cours de l’once d’or au prix indiqué ci-dessus, une éventualité qui n’est pas une fiction, alors les pays détenteurs d’or et surtout les pays producteurs, Russie, Chine, Australie principalement, se trouveraient dans une position dominante. Compte tenu du rapide calcul ci-dessus qui a intérêt à ne pas actualiser le cours de l’or et à attribuer à ce métal sa vraie valeur ? Mais j’arrête là ce court rectificatif au billet précédent.