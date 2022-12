2023, année de tous les dangers … ou de tous les espoirs

À l’approche de cette fin d’année dont il restera le conflit ukrainien, l’abcès inoculé par les USA qui a finalement explosé, effaçant toutes les erreurs des Occidentaux en désignant un coupable, le locataire du Kremlin, ces pays occidentaux s’acheminent vers une récession suicidaire, sauf naturellement l’instigateur de ces troubles, les USA. Il ne faut pas se leurrer les Américains veulent, depuis la chute du mur de Berlin, mettre la main sur les immenses réserves du sous-sol de la Russie. Les implantations progressives des installations militaires cernant l’immense territoire russe dites bases de l’OTAN mais en réalité des bases américaines prouvent bien quel est le grand dessein des Etats-Unis, détruire la Russie et en prendre le contrôle.

Le système économique américain repose sur le dollar US, devenu rapidement « pétro-dollar » à la suite de l’accord entre Roosevelt et le Roi d’Arabie Abdul Saud (https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945v08/d2 ) qui stipulait qu’une protection militaire de la famille royale saoudienne serait garantie par les Etats-Unis avec en contrepartie un approvisionnement en pétrole assuré pour ce pays protecteur. L’Aramco fut créée en 1944 sous son nom actuel alors que cette compagnie s’appelait initialement California-Arabian Standard Oil car dès le milieu des années 1930 les Américains projetaient de sécuriser leurs approvisionnements en pétrole. Le pétro-dollar était né. La décorrélation entre l’or et le dollar servit d’amplificateur de la domination du dollar sur l’économie mondiale car au sortir de la deuxième guerre mondiale les USA étaient la première puissance économique incontestée et comme le disait La Fontaine : « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». La mise en place du système de compensation international SWIFT par les Américains qui avait suivi la création de la Banque Mondiale puis du Fond Monétaire International constituent encore aujourd’hui l’arme absolue pour maintenir la domination du dollar dans tous les échanges internationaux. Comparé à cette devise l’euro fait pâle figure d’autant plus que le pouvoir politique américain ne veut pas entendre parler d’une autre monnaie forte qui entrerait en concurrence avec la sienne.

Tous les évènements qui se sont succédé depuis l’abandon des accords de Bretton Wodds de juillet 1944 par Nixon le 15 août 1971 le prouvent. La convertibilité du dollar en or a été abolie et les raisons de cette décision étaient multiples et principalement un taux de chômage de plus de 6 % jamais atteint depuis la fin de la guerre, une inflation de 5,8 %, un déficit commercial croissant, une dette également inquiétante ayant conduit la réserve fédérale américaine à augmenter le volume de dollars en circulation. La dette américaine s’expliquait par le conflit vietnamien et le chômage et l’inflation par une dépendance de plus en plus marquée de l’économie américaine aux économies émergeantes en particulier l’Europe occidentale et le Japon.

Cette énumération des paramètres économiques qui provoqua la décision prise par Nixon ne vous rappelle-t-elle pas la situation actuelle qui prévaut aux Etats-Unis ? Cette fois-ci les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets puisque le dollar a perdu 82 % de sa valeur par rapport à l’or en raison du découplage entre ces deux « monnaies ». L’once d’or valait 23,8 dollars en 1970, aujourd’hui, au plus haut l’once d’or valait 1939 dollars, le « plus haut » récent ayant été atteint en août 2020 alors que l’imminence du conflit ukrainien se concrétisait (https://tradingeconomics.com/commodity/gold ). Il faut remarquer que cette chute de 82 % ne tient pas compte du réajustement de la valeur réelle du dollar entre 1971 et 2020. Ces chiffres sont loin de refléter la réalité car la manipulation du cours de l’or par notamment les banques américaines et londoniennes est un secret de polichinelle.

Toutes ces lignes pour expliquer finalement que la situation politique, sociale et financière des Etats-Unis est, quelle que soit la direction vers laquelle se tournent les regards des analystes, totalement délabrée. Et cette situation s’est aggravée à la suite des évènements d’Ukraine en raison des sanctions prises par les Etats-Unis et l’Europe à l’encontre de la Russie qui ont réduit à néant la confiance que tous les autres pays accordaient au dollar. Quelle issue s’offre aux Etats-Unis ? Aucune sinon assister à l’effondrement du véritable système de Ponzi qu’est en réalité le dollar US. Il reste malheureusement l’autre solution, celle du « plus fort » de La Fontaine, la guerre. Les stratèges américains sont conscients que cette option isolerait les Etats-Unis du reste du monde qui ne seraient soutenus du bout des doigts que par l’Union européenne. Or ce conglomérat informe de pays disparates commence à se poser de sérieuses questions quant à la politique de Washington, empêtré dans une crise énergétique sans précédent qui va rapidement détruire ce qui reste encore d’industries et d’activités commerciales en Europe. La Russie, la Chine, l’Inde, le Brésil et comble d’ironie l’Arabie saoudite, suivie par le Brésil, l’Iran et encore l’Algérie ont compris qu’une alliance anti-américaine, en cas de conflit ouvert entre les USA et la Russie était l’occasion de briser définitivement la suprématie du dollar.

Comme je le soulignais dans un précédent billet le conflit actuel en Ukraine ne dégénérera pas en conflit nucléaire car ce serait alors l’anéantissement de l’humanité, la moindre « petite bombe » nucléaire dite tactique ayant une puissance destructrice au moins10 fois supérieure à celle d’Hiroshima ! Si les Américains suivis par les Anglais et inévitablement les Européens entraient en conflit direct avec la Russie pour défendre un régime nazi, corrompu et criminel tel qu’est réellement l’Ukraine de Zelinsky la perte de confiance de tous les pays cités plus haut serait définitive. Un monde nouveau apparaîtra alors et les Etats-Unis se replieront définitivement sur eux-mêmes en proie à des troubles sociaux, voire une guerre civile dévastatrice, qui accélérera sa descente aux enfers. Tous les empires finissent ainsi, l’empire américain et son vassal l’Union européenne sont donc au bord de leur disparition …