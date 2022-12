L’écologie urbaine : le cas d’Oxford

Alors que la plupart des pays européens s’enfoncent dans une crise énergétique dont ils ne se relèveront pas les idées abondent pour que chacun réduise sa consommation d’énergie et ce qui serait encore plus civique leur « empreinte carbone ». Il faut reconnaître qu’en période de crise les décideurs politiques en profitent pour mettre en place des mesures temporaires qui ont pour particularité de devenir définitives. La ville d’Oxford en Grande-Bretagne, située au bord de la Tamise à l’ouest de Londres vient d’arrêter un plan pour réduire la circulation des véhicules à moteur bien qu’une usine de montage de BMW-mini y soit implantée, mais ce n’est pas le problème qui préoccupe les « experts » municipaux.

La seule solution pour réduire l’empreinte carbone des habitants d’Oxford, près de 170000 personnes, est de les contraindre à la marche à pied plutôt que d’utiliser leur véhicule. Un judicieux découpage de la ville qui s’étend sur 45 km2, soit la moitié de Paris intra muros, c’est-à-dire non compris les bois de Vincennes et Boulogne, découpage concocté par les fonctionnaires du comté d’Oxfordshire, a fait ressortir que la ville pouvait être virtuellement découpée en six quartiers autour du centre de la ville. De la partie la plus périphérique de chacun de ces quartiers il ne faudra pas plus de 15 minutes pour se rendre dans le centre de la ville à pied. Comme dans certaines villes dirigées par la gauche écolo en France les véhicules automobiles seront filtrés afin de ne pas provoquer trop de trafic et de pollution dans le centre historique où se trouve l’Université et la majeure partie des activités commerciales.

Afin de décourager les habitants de l’ensemble du comté des systèmes de filtrage seront mis en place en diverses artères dont StCross Road, Thames street, Hythe Bridge street et StClements, Marston road et Hollow way tous les jours de 7 heures du matin à 19 heures. Seuls les piétons et les bicyclettes pourront franchir ces points de filtrage au cours de la journée. Pour le maire de la ville les habitants s’habitueront à ce plan. Les habitants de chaque quartier pourront se déplacer à leur guise dans leurs quartiers respectifs mais devront obtenir un permis pour franchir ces points de filtrage vers le centre historique et d’affaire de la ville. Seules les personnes à mobilité réduite et celles travaillant dans un hôpital ou tout autres établissement de soins pourront franchir avec leur véhicule les points de filtrage.

L’article paru sur le quotidien local Oxford Mail précise que tous les véhicules commerciaux et de livraisons seront autorisés à franchir les points de filtrage mais devront également être munis d’un permis. À n’en pas douter ces permis deviendront rapidement payants. La multitude de parcs petits et grands feront alors d’Oxford une ville « verte ». L’article de l’Oxford mail ne dit rien des personnes désirant se rendre en calèche tractée par un beau cheval blanc dans le magnifique centre historique de la ville où se trouve la plus vieille université anglo-saxone car ne vous y trompez pas la crise énergétique sera durable et la traction animale redeviendra au goût du jour et style de vie amish est peut-être pour demain.

Source : https://www.oxfordmail.co.uk/news/23073992.traffic-filters-will-divide-city-15-minute-neighbourhoods/