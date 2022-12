Commission européenne : corruption à tous les étages

Virginie Joron, députée française au parlement européen s’est fixé comme mission d’élucider le scandale européen des vaccins. Et l’ambiance à la Commission européenne affaiblie par le scandale de la corruption d’une des vice-présidente de nationalité grecque par l’Émirat du Qatar n’est pas vraiment réjouissante à l’approche de la nouvelle année. La révélation des scandales va se succéder dès la rentrée parlementaire car il faudra un jour ou l’autre nettoyer les écuries d’Augias. Malgré des requêtes répétées des commissions d’enquête les députés européens membres de cette commission dédiée au problème de l’achat de « vaccins » reste toujours opaque. Le contrat d’achat de ces produits nouveaux est illisible car tous les passages importants du document ont été grisés. Personne ne connait en détail les clauses de ces contrats apparemment conclus directement entre la Présidente de la Commission et le Directeur exécutif de Pfizer selon un protocole digne d’un roman feuilleton. Jamais les messages téléphoniques entre Ursula von der Leyen et le Directeur de Pfizer n’ont été communiqué à la commission parlementaire. Ce que l’on sait à peu près surement est l’achat de 5 milliards de doses à un prix compris entre 17 et 20 euros la dose. Pourquoi 5 milliards de dose ? Pour enrichir Madame von der Leyen qui se prend pour la chancelière du quatrième reich à la tête de la commission européenne …

On continue donc à écouler ces petites fioles de produit toxique et aux conséquences mortelles en répétant inlassablement qu’elles protègent contre le coronavirus et qu’elles préviennent les formes graves et les contaminations. Toutes ces affirmations sont fausses et les nombreux travaux de scientifiques honnêtes non corrompus par Pfizer ou d’autres officines pharmaceutiques apportent des preuves presque quotidiennement. Et pourtant les pouvoirs politiques nationaux ont à nouveau décidé d’encourager un nouvelle injection de ce produit inefficace et dangereux qui, comme les épidémiologistes l’avaient bien prédit, a de nouveau fait son apparition. Malgré sa létalité amoindrie ce nouveau mutant reste mortel et le paradoxe est que le nombre de nouveaux cas et de létalité sont proportionnels au nombre d’injections pratiquées. Voici une illustration parue sur le site covid-factuel.fr qui montre qu’en France la situation est claire : la « vaccination » favorise l’infection par le virus et le nombre de décès augmente d’autant.

Chers compatriotes, ne vous y trompez pas, vous vous soumettez à une quatrième injection par civisme, ignorance, crédulité, voire fatalisme mais vous paierez toutes ces doses avec vos impôts, c’est-à-dire 100 euros !, pour éventuellement en mourir, Madame von der Leyen en a décidé ainsi. Un jour ou l’autre cette personne se retrouvera devant un tribunal pour rendre des comptes aux 450 millions d’Européens qu’elle a trompé. Écoutez les propos de Virginie Joron et penchez-vous sur ce billet de covid-factuel factuel dont voici les liens :

https://www.covid-factuel.fr/2022/12/19/comment-mettre-fin-a-lepidemie-de-covid-19/ et https://www.youtube.com/watch?v=uPn4nnqk8zc