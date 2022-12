Chronique cinématographique : « To Have and Have not »

Ce fameux film de Howard Hawks est inspiré d’un obscur roman éponyme d’Ernest Hemingway. Le scenario fut écrit au cours d’une incroyable collaboration entre Hemingway et Faulkner, tous deux amis intimes de Hawks. L’histoire se déroule à Fort-de-France alors sous l’emprise du régime de Vichy comme ce fut le cas pour le film « Casablanca » dirigé par Michael Curtiz sorti deux années plus tôt. Interprété par Humphrey Bogart, Lauren Bacall, âgée de 18 ans et son premier rôle au cinéma, Walter Brennan qui jouera plus tard le rôle du gardien de la prison dans l’immense film Rio Bravo et Marcel Dalio le tenancier du bar de Fort-de-France.

Bogart, « Steve », vit péniblement sur son bateau en emmenant des touristes pêcher le marlin et au cours de l’histoire il va faire la connaissance de la résistance française et finir par aider ce mouvement à contre-coeur. L’histoire se termine par la fuite de « Steve » et de « Slim » (Lauren Bacall) sur le bateau accompagnés de l’aide « Eddie » interprété par Walter Brennan.

Je ne sais pas s’il existe une version doublée en français de ce film mais les voix de Bogart et Bacall font partie de ce film plein de violence mais aussi une histoire d’amour naissante qui se terminera peu de temps après la sortie du film par un mariage entre Bogart et Bacall. Walter Brennan joue un rôle presque central car il est un personnage charnière impliqué dans toutes les situations délicates que traverse « Steve » tant sur le bateau qu’à terre.

« Slim » est une fille à la dérive qui séduit les hommes pour les délester de quelques billets. Sa voix trainante et son regard quelque peu lascif vont séduire le propriétaire du bateau, une séduction pour la vie, mais ce n’est pas l’objet du film. Illustrations : captures d’écran à partir du film.