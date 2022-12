Bon appétit !

Un « start-up » française, comme a coutume de l’affirmer le Président de la République, un joyau, une pépite, s’affirme maintenant sur le plan international pour produire industriellement des insectes. Dans un pays réputé pour sa gastronomie mondialement reconnue il fallait avoir un certain courage pour bousculer les habitudes gustatives élaborées pendant des siècles des Français. Fini le coq au vin, les élevages intensifs de ces gallinacés vont être reconvertis en élevages intensifs d’insectes. La « start-up » franco-française Ÿnsect ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Ÿnsect ) vient de signer deux accords, l’un avec la société américaine Ardent Mills et la société mexicaine Corporativo Kosmos. Des usines dites verticales de production de larves de coléoptères sont opérationnelles à Dole, la patrie de Pasteur il me semble, et Ermelo aux Pays-Bas. Ÿnsect prévoit la mise en chantier d’une quinzaine d’autres usines de production de ces vers de farine d’ici 2030. Selon des études biochimiques pointues les protéines sont très bien acceptées par les animaux et les poissons d’élevage. L’autre débouché prometteur est la production d’engrais organiques.

Cela tombe à point nommé pour contribuer à juguler la pénurie à venir d’engrais azotés de synthèse prévue pour la saison 2023 dans le secteur agricole européen, guerre en Ukraine oblige. Mais pour l’instant 1000 tonnes d’engrais par an ne suffiront pas. Et contrairement à ce que pourraient croire les fanatiques des nourritures alternatives conviviales et « renouvelables » il faut disposer de farine pour produire ces larves de coléoptères. S’il faut utiliser ces insectes pour la production d’engrais afin d’obtenir de la farine la boucle risque de se fermer rapidement. À grands coups de subventions de l’Etat français, en d’autres termes avec les impôts de contribuables, la société Ÿnsect a été récemment introduite à la cotation boursière sur le second marché et va très vite être cotée à New-York, les investisseurs se précipiteront pour réaliser des profits rapidement en ces temps de morosité.

En conclusion « mangez des insectes, ne possédez rien et soyez heureux comme le préconise le Forum Économique Mondial.

Bon appétit ! Et avec du vin synthétique pour accompagner des insectes : « santé ! » Source ZeroHedge