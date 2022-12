Actualité. ­Football vu de Papeete

La semaine dernière je me suis rendu dans le centre-ville de Papeete un matin, je crois me souvenir que c’était un mercredi, et j’ai été surpris par l’effervescence incroyable qui régnait partout où se trouvait un bar. Des éclats de voix, des applaudissements inhabituels m’attirèrent et je finis par m’asseoir à une terrasse pour boire un café. L’agitation et l’enthousiasme à l’intérieur de l’établissement redoublait et je demandais alors à une personne quel était l’objet de cette agitation inhabituelle. Il me répondit qu’il y avait en direct la retransmission d’un match de football de quart de finale entre la France et je ne sais plus quel autre pays, c’est dire quel intérêt suscite en moi le football …

Un passant s’arrêta près de moi et me demanda pourquoi je ne regardais pas à l’intérieur sur un grand écran de télévision le match. Je lui répondis très poliment que ce sport ne m’intéressait pas du tout. À ma grande surprise il me répondit qu’il souhaitait que la France perde ce match car il ne supportait pas non plus l’attitude des joueurs, qu’il soient français ou d’un autre pays, attitude qu’il jugeait incorrecte, comme s’attraper par le maillot, faire des croche-pied ou donner des coups d’épaule à l’adversaire. Je lui citais donc cet argument dont j’ignore l’auteur : « les anglais ont inventé trois sports d’équipe, le cricket, le rugby et le football. Le premier est un sport de gentlemen joué par des gentlemen, le rugby est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen et le football un jeu de voyous joué par des voyous ». Il me répondit que c’était exactement cela et que le football ne l’intéressait pas du tout.

Ce monsieur était un Polynésien très costaud et je lui demandais s’il y avait des équipes de rugby ici à Tahiti. Il ne sut pas me répondre.

Je lui racontais alors que dans l’archipel des Fiji le moindre petit village possède son terrain de rugby. Par exemple dans l’île de Taveuni la municipalité fait fonctionner l’unique groupe électrogène du village le soir pour éclairer le stade de rugby, alors qu’on ne peut boire que de l’eau minérale car il n’y a pas de réseau de distribution d’eau et pas d’électricité le soir. Seules des lampes à kérosène permettent de s’éclairer parcimonieusement. Rien à voir avec Tahiti ou même la plus isolée des îles Marquises comme Fatu-Hiva : il y a des stades de football partout.

Revenons à ce mercredi matin 14 décembre. Sachant que la même effervescence allait régner dans le centre ville de Papeete, je devais faire quelques emplettes et je pris soin de m’y rendre après la conclusion de l’autre match que devait disputer la France. Tout était calme et les passants avaient l’air réjouis. J’en conclus que la France devait probablement avoir à nouveau gagné sa place en finale. Comme la gazette locale avait été imprimée dans la nuit je pris en photo ce dessin du dit quotidien :

Je fus pris d’une furieuse envie de déguster un de ces coqs qui chantent 24 heures sur 24 et ont l’air totalement idiots comme le Président français actuel. Le coq est l’emblème de la France, tout est dit …