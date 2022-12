Les déséquilibres économiques de l’Eurozone Target2 s’envolent, cet argent ne peut pas être remboursé

Avant de laisser sur ce billet la traduction de l’article de Mish Shedlock sur son blog (lien en fin de billet) il est nécessaire de rappeler ce que signifie le système Target2. Je reprends donc la définition figurant sur le site de la BCE : « TARGET 2 est un système de paiement appartenant à l’Eurosystème, qui en assure le fonctionnement. Il s’agit de la principale plate-forme européenne de traitement des paiements de montant élevé, utilisée à la fois par les banques centrales et les banques commerciales pour exécuter les paiements en euros en temps réel » (https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me/html/target2.fr.html ). Voici le billet de Mish, les ajouts de votre serviteur figurent en caractères italiques et entre parenthèses).

Vérifions les soldes de Target2 dans la zone euro et qui doit de l’argent à qui.

Le graphique principal de Target2 est une gracieuseté de la BCE. Il montre les pays créanciers et débiteurs :

Target2 est l’un des défauts fondamentaux de la zone euro.

Créanciers principaux et débiteurs. Les excédents de Target2 à hauteur de 1230 milliards d’euros continuent de s’accumuler en Allemagne. Le minuscule Luxembourg est en quelque sorte un créancier à hauteur de 303 milliards d’euros.

Les pays les plus déficitaires de Target2 sont l’Italie avec 670 milliards d’euros, l’Espagne avec 484 milliards d’euros, la BCE elle-même avec 339 milliards d’euros et la Grèce avec 106 milliards d’euros.

Le déséquilibre de la BCE est lié à ses stratagèmes de manipulation obligataire pour maintenir les taux d’intérêt bas en Italie, en Espagne, en Grèce et dans les pays périphériques de la zone euro en général (dont la France).

Fuite des capitaux. La fuite des capitaux est une composante des déséquilibres de Target2. En supposant que les banques italiennes sont insolvables, personne ne devrait avoir de l’argent dans les banques italiennes. Souvenons-nous des contrôles des capitaux imposés par la BCE à la Grèce et à Chypre après les défaillances bancaires dans ces pays. Quiconque avait de l’argent dans une banque en Allemagne y avait pleinement accès. Quiconque avait de l’argent dans une banque grecque n’y avait pas accès. Il est de plus en plus probable que les entreprises et les particuliers fortunés ne font pas confiance aux banques italiennes, et elles ont raison.

Dette non garantie. La dette non garantie est une autre composante de Target2. L’hypothèse de la BCE est que ces dettes seront remboursées. Personne n’explique comment elles seront remboursées. La BCE traite sans discernement toutes les dettes des banques souveraines au sein de la zone euro comme égales et sans risque. Le marché est en désaccord et moi aussi.

BCE et Fed. Aux États-Unis, il y a une banque centrale. Il y a une seule obligation d’État à 10 ans. Dans la zone euro la BCE fixe la politique de taux d’intérêt, mais chaque nation a sa propre banque centrale. Si toutes les dettes souveraines de la zone euro étaient effectivement égales, les rendements à 10 ans en Italie et en Allemagne seraient les mêmes. En revanche, les taux à 10 ans en Allemagne et en Italie sont respectivement de 1,94% et 3,80%. D’énormes différences d’un pays à l’autre existent malgré l’intervention massive de la BCE pour égaliser les taux.

Target2 est un espèce de bidouillage (« kludge » dans le texte) des paiements qui essaie de faire en sorte que les choses s’adapter, mais ne réussit pas vraiment. Il est difficile de dire dans quelle mesure les déséquilibres sont dus à la fuite des capitaux, à la dette et aux effets d’entraînement des manipulations de la BCE. Cependant, nous pouvons voir les déséquilibres augmenter presque tous les mois, se demandant quand et comment une solution sera trouvée par améliorer ce système.

Remarque de votre serviteur. La quasi faillite de la mission de Target2 va être dans un avenir proche la cause principale de l’effondrement de la zone euro car les pays « débiteurs » qui sont par ailleurs endettés ne pourront pas apurer leur compte alors feront-ils défaut sur leur « passif Target2 ? ». Inévitablement une profonde crise obligataire ne pourra être évitée. De plus cette faillite de Target2 est à rapprocher de l’échec total de la mission de la BCE qui, faut-il le rappeler, était de maîtriser l’inflation. Pour conclure l’avenir de l’euro et de l’Union européenne me semblent bien compromis. Mais je ne suis pas économiste et je peux me tromper …

Source: https://mishtalk.com/economics/eurozone-target2-economic-imbalances-soar-this-money-cant-be-paid-back