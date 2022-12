ARTE : véhicule de propagande

La chaine thématique ARTE franco-allemande est financée par les contribuables tant français qu’allemands. Je ne remets pas en cause la qualité des documentaires que cette chaine fournit à grands renforts de financements. Chaque fin de semaine je regarde parfois des documentaires d’Arte comme récemment un documentaire sur les explorations de l’Antarctique, un reporte sur le village de montagne de Satoyama, dans la préfecture de Niigata au Japon. Ce village est blotti au flanc des montagnes situées le long de la Mer du Japon, au nord de Tokyo et pas très loin de Nagano. Naturellement le reportage faisait la part belle aux petites rizières en terrasse car de village est issu le meilleur riz (et le plus coûteux) du Japon.

Bref, si les paysages et le style de vie traditionnel de ce village m’ont fait rêver, les commentaires de la chaine Arte ont vite fait place à un énervement. Il s’est agi de glisser quelques mots ici et là pour rappeler que la culture du riz au Japon est menacée par le réchauffement climatique et que les rizières sont menacées par les glissements de terrain. Mêmes clichés lassants avec la banquise de la mer de Ross dans l’Antarctique. Le commentaire d’Arte dit que si toute la calotte glaciaire de l’Antarctique fondait le niveau des mers augmenterait de 60 mètres. Ce que ce commentaire a omis de mentionner est le fait que les couches les plus anciennes de cette calotte glaciaire datent de plus de 300000 ans … on a tout le temps de voir venir. Écoeuré je me demande si je continuerai à regarder ces documentaires d’Arte qui véhiculent la propagande « réchauffiste » alimentée par l’idéologie verte allemande qui siège au gouvernement et dont le lobby est l’un des plus puissants de Bruxelles.

Collecte des armes à feu en France.

Les services de renseignements de l’armée de la Confédération suisse ont réalisé une enquête approfondie relative au nombre d’armes que détiennent les Français chez eux. Cette enquête était motivée par le fait que la France est le siège de nombreuses incivilités sur le sol français mais aussi parce que la frontière entre la Suisse et la France s’étend de Genève à Bale. Bref, le résultat de cette enquête avait conclu que les Français disposent d’environ 14 millions d’armes à feu de tout type, du petit pistolet à la mitraillette en passant par les fusils de chasse du grand-père. Le Ministricule de l’Intérieur français s’est félicité du succès de la collecte d’armes non déclarées. Pensez donc : 40000 armes collectées, ben voyons c’est un immense succès ! Voilà dans quel état de médiocrité sont tombés les ministres français alors que leurs services connaissent parfaitement l’enquête de l’armée suisse. On vit dans un monde virtuel en France, mais si la réalité se rappelait à la population et surtout au monde politique, la surprise serait totale.