Les dirigeants allemands savent-ils encore gouverner ?

Après avoir abondé dans le sens des sanctions contre la Russie mises en place par Washington et ayant abandonné son énergie nucléaire pour privilégier les « énergies renouvelables » le gouvernement fédéral allemand va assister sans disposer de réel pouvoir pour l’éviter à une chute vertigineuse de son produit intérieur brut. Sans le support du gaz naturel russe tout le plan de transition énergétique n’est plus qu’une coquille vide. Et sans ce gaz abondant et peu coûteux de nombreuses entreprises vont définitivement cesser leurs activités. La clientèle européenne de l’industrie allemande se trouve également au bord du marasme économique qui sera bien plus profond que la crise de 2008. Certains analystes prévoient une crise d’une ampleur rappelant celle de 1929. L’augmentation des taux d’intérêt va arithmétiquement faire chuter la valeur des obligations d’Etat et par conséquent les retraités allemands vont se retrouver ruinés, accélérant ainsi la descente aux enfers de l’économie allemande.

Quels marchés reste-t-il pour l’industrie allemande ? Les mesures protectionnistes camouflées prises par Washington pour favoriser l’économie américaine vont rendre la pénétration de ce marché beaucoup plus difficile. Prétendre que certaines industries allemandes énergivores vont délocaliser leur activité aux Etats-Unis n’est qu’un effet d’annonce et il est peu probable que des entreprises comme Daimler ou BASF délocalisent leur activité aux Etats-Unis. L’Asie alors ? Le seul pays susceptible d’accueillir une entreprise allemande pourrait être la Chine en suivant l’exemple de Tesla qui vient d’abandonner son projet d’usine de batteries près de Berlin mais renforce celui déjà bien avancé de Shanghai. C’est un très mauvais exemple pour le gouvernement allemand. D’ailleurs la réaction allemande ne s’est pas fait attendre.

Si depuis 2016 la Chine est le premier partenaire commercial de l’Allemagne il faut néanmoins constater que le gouvernement allemand reste très méfiant quant à une délocalisation de ses fleurons industriels dans ce pays. Une dépêche de l’Agence Reuters datée du 21 Novembre 2022 indique que le gouvernement d’Olaf Scholz est très préoccupé au cas où des industriels allemands dans les secteurs de l’automobile ou de la Chimie décidaient de délocaliser leur activité en Chine :

L’activité industrielle allemande va donc s’effondrer et les premiers signes du désastre se feront sentir dès le début de l’année 2023. Si le titre de ce billet est une question celle-ci peut également être posée en ce qui concerne la France, pays dans lequel ce qui reste d’activité industrielle va définitivement disparaître …