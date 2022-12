Énergie nucléaire : la Chine définitivement en avance

Sur ce blog, le 12 septembre 2021 je relatais la mise en route de la première unité du réacteur à haute température refroidi à l’hélium situé à Shidaowan dans la province de Shandong en Chine. Un deuxième réacteur modulaire était en construction. L’ensemble de l’usine est maintenant opérationnel avec deux réacteurs d’une puissance de 259 MW thermique chacun qui alimentent une seule turbine de 210 MW électrique. Le combustible est constitué de 245000 billes de 60 mm de diamètres de graphique recouvertes d’une protection de céramique, chaque bille étant un matériau composite graphite-céramique capable de résister à des températures de 1620 °C. Le système de sécurité est passif car il suffit d’ouvrir un sas situé à la partie inférieure du réacteur pour « diluer » le combustible et le chargement est également réalisé en continu. Le flux d’hélium permet de classer ce type de réacteur comme étant constitué d’un lit fluidisé malgré le diamètre de chaque bille supérieur à celui d’une balle de golf. Le combustible lui-même est constitué d’uranium enrichi à 8,5 % d’isotope-235.

L’étape suivant sera de connecter six modules de ce type vers une turbine de 650 MW électriques. Toutes les études ont été réalisées à l’Université de Tsinghua. Il est maintenant évident que la Chine est en avance sur tous les autres pays du monde car ce type de réacteur rassemble plusieurs avantages. La production du combustible est beaucoup simple que l’assemblage de combustibles d’un réacteur à eau pressurisée classique. Le système de sécurité est passif car il suffit de purger partiellement le réacteur de son combustible pour mettre fin à la fission en chaine. Enfin la haute température atteinte par le fluide de refroidissement, actuellement fixée à près de 300 °C, pourra être adaptée à d’autres applications comme source de chaleur, jusqu’à 950 °C, pour produire de l’hydrogène à partir d’eau via le cycle sulfure-iode (https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur–iodine_cycle ), un but faisant l’objet de développements au Japon avec de petits réacteurs à neutrons rapides refroidis avec du sodium.

On ne peut que constater tristement que la Chine est définitivement en avance dans ce domaine, une température atteignant celle indiquée supra étant la seule solution économiquement rentable pour produire de l’hydrogène sans faire appel au méthane. Un des autres points résolus par les ingénieurs de l’Université de Tsinghua est la déshydratation parfaite de l’hélium caloporteur. Le succès assuré de la technique modulaire mise en œuvre sur le site de Shidaowan va permettre son extension sur trois autres sites chacun d’entre eux comprenant six réacteurs modulaires à lit fluidisé connectés à une seule turbine de 650 MW électriques. Source : world-nuclear-news.org