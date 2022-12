Faible ensoleillement, absence de vent : l’Allemagne plonge dans l’abime

La politique énergétique de l’Allemagne se rapproche de plus en plus de l’échec et du désastre… « avec plus de CO2 émis par kilowattheure d’électricité que l’Inde ou la Chine »… « l’Allemagne se trouve à la 127e place sur 147 pays dans le classement des pays les plus producteurs de CO2 ».

Plus tôt cette année, même si l’approvisionnement en gaz naturel de la Russie avait été interrompu, l’Allemagne est restée déterminée à aller de l’avant et à fermer ses trois centrales nucléaires restantes d’ici le 1er janvier 2023. Mais le bon sens cette fois a finalement réussi à pénétrer à travers les crânes des fanatiques de l’énergie verte au commandement, et donc il y a quelques semaines le gouvernement allemand a reporté la fermeture de 90 jours au 1er avril 2023. Sans les trois centrales nucléaires qui fonctionneront encore cet hiver, l’Allemagne serait confrontée à la perspective réelle de pannes généralisées. Il était clair que l’énergie éolienne et solaire ne serait pas en mesure de garder les lumières allumées dans le pays.

Petit vent, soleil sur une semaine

Aujourd’hui, Blackout News rapporte qu’il n’y a pratiquement plus de soleil et de vent depuis une semaine. Et bien que cela ne soit pas inhabituel en hiver, cela « cause actuellement d’énormes problèmes à la politique énergétique allemande. Parce que sans vent et soleil, les centrales solaires et éoliennes produisent très peu d’électricité. La semaine dernière, leur part représentait parfois moins de 10 % de la demande totale d’électricité ». Un coup d’oeil sur le site d’Agora, qui surveille la production d’énergie allemande, le confirme :

La ligne continue supérieure en rouge montre la demande d’énergie de l’Allemagne, les zones grisées en jaune montrent la quantité produite par l’énergie solaire. Le bleu clair et le bleu foncé indiquent respectivement la production d’énergie éolienne terrestre et offshore. Source : Agora. Ce n’est qu’au cours des dernières heures que la capacité installée de 60 gigawatts d’éoliennes en Allemagne a commencé à produire de l’énergie réelle. La production d’énergie solaire ne reviendra pas avant 2 ou 3 mois. Pourtant, le gouvernement allemand est toujours convaincu que l’Allemagne peut encore s’en sortir sans énergies fossiles.

Aucune réponse du gouvernement

Le quotidien allemand « Bild » a demandé au ministre de l’Economie, Robert Habeck, comment cela devrait fonctionner en Allemagne à l’avenir. Selon Bild, « Habeck ne voulait pas faire de commentaires sur les « conditions météorologiques concrètes », mais des « précautions » avaient été prises pour de tels cas, pour lesquels « d’autres capacités » étaient disponibles, selon le commentaire. » Ce à quoi Habeck faisait référence reste mystérieux.

Commentaires de Blackout News :

Avec la fermeture des dernières centrales nucléaires et au charbon, l’Allemagne va bientôt manquer de puissance de secours nécessaire pour combler ces accalmies sombres. La poursuite de l’expansion des énergies renouvelables n’aidera pas dans cette situation, car si 1000 éoliennes ne produisent pas d’électricité, 3000 turbines ne produiront plus non plus. L’autre solution serait de construire de nouvelles centrales au gaz, mais celles-ci émettent aussi du CO2. Le problème beaucoup plus important est qu’il n’y a pas assez de gaz. Alors que l’Allemagne est plongée dans une crise énergétique, le gouvernement devra aller quémander de l’énergie à ses voisins, comme acheter de l’électricité au charbon à la Pologne ou du nucléaire à la France.

Blackout News résume les résultats de la stratégie énergétique de l’Allemagne pour novembre :

L’Allemagne a émis plus de CO2 par kilowattheure d’électricité que l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, et s’est classée 127e sur 147 pays dans le classement. C’est un échec.

Et les choses risquent d’empirer avant de s’améliorer. Les météorologues et les modèles prévoient un temps plus froid au cours des prochains jours, et non les conditions douces que les politiciens espéraient plus tôt.

Source : Notrickszone.com.

Il est nécessaire d’ajouter à cet article de Pierre Gosselin sur son site que l’industrie allemande est pratiquement à l’arrêt afin de privilégier le peuple et éviter des soulèvements populaires. Le résultat de la politique de transition énergétique imposée par les écologistes est indiscutablement un échec total. Le résultat de cette politique est opposé au but recherché car outre le CO2 émis par l’Allemagne il faut souligner également que ce pays est le plus important émetteur d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de poussières d’Europe en utilisant un charbon de piètre qualité. Ces rejets favorisent la formation de nuages en altitude et contribuent à réduire l’ensoleillement contrariant ainsi le putatif réchauffement que pourraient provoquer les émissions de CO2. Si les écologistes allemands espéraient que ce réchauffement du climat serait providentiel ils se sont donc doublement trompé. Que la situation de l’Allemagne serve au moins de leçon aux autres pays européens et que les écologistes français, fondamentalement opposé à l’énergie nucléaire, admettent enfin qu’ils sont dans l’erreur. Malgré le fait que l’Allemagne mais également d’autres pays d’Europe occidentale plongent droit dans l’abime, on peut toujours espérer.