Cyclones, typhons et autres ouragans : la panique sciemment organisée

Le mot désignant le phénomène météorologique le plus violent est le cyclone, synonyme de basse pression atmosphérique engendrant un mouvement tourbillonnaire puissant qui peut durer jusqu’à trois semaines. Les Océans Atlantique nord, Indien et Pacifique nord et sud sont le siège de cyclones. Leur rotation est soumise à la loi de Coriolis et elle donc dans le sens des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère sud et dans le sens contraire dans l’hémisphère nord. L’énergie accumulée d’un cyclone (ACE) est mesurée à l’aide d’une grandeur proportionnelle au carré de la vitesse des vents enregistrées toutes les six heures au cours de la durée du phénomène. Cette vitesse est exprimée en nœuds nautiques soit 1852 km/heure. La somme de ces vitesses mesurées et élevées au carré est ensuite divisée par 10000 pour exprimer plus commodément l’énergie cinétique de l’ensemble du phénomène ( cf. pour plus de détails le lien en fin de billet). Il est en effet plus proche de la réalité d’exprimer cet indice en fonction de la vitesse du vent maximal pour se faire une idée du potentiel destructeur d’un cyclone puisque l’énergie cinétique de la masse de nuages constituant le cyclone est proportionnelle à la vitesse de rotation de l’ensemble. Cet indice a été défini par William Gray de l’Université de l’Etat du Colorado.

Le département de cette Université dédié à la météorologie tropicale dispose des statistiques relatives à cette énergie des cyclones depuis plus de cinquante années et l’examen de ces statistiques est riche d’enseignements. Par exemple en faisant la somme de toutes les énergies des cyclones ayant été enregistrées depuis 1991 dans le seul hémisphère nord et en la divisant par le nombre de cyclones les statistiques de l’Université du Colorado sont en total désaccord avec les prévisions des climatologues qui, de leur côté, ont estimé cette énergie en utilisant des modèles climatiques qui ne reflètent en aucun cas la réalité mesurée :

L’ACE telle que définie plus haut est aujourd’hui mesurée par les satellites d’observation météorologique. Cette somme des énergies mesurées pour chaque mois durant ces années au cours desquels de tels phénomènes ont été enregistrés est moyennée pour chaque mois Elle s’exprime donc en kt2. Inutile de nier que cette ACE stagne en ce qui concerne les cyclones de la fin de l’été qui sont réputés, selon les climatologues, comme étant les plus imprévisibles et les plus dévastateurs. Il en est de même pour les cyclones dans l’hémisphère austral. La même statistique existe depuis 1971 ( http://tropical.atmos.colostate.edu/Realtime/index.php?arch&loc=northernhemisphere ) :

La propagande climatique suggère, mais n’apporte aucune démonstration crédible, que le changement climatique va provoquer des évènements météorologiques dévastateurs comme les cyclones. Or depuis 50 ans il est très difficile, considérant l’ACE des cyclones répertoriés telle qu’elle est calculée à l’Université du Colorado, de considérer qu’il y ait une quelconque augmentation de cette ACE. Ces résultats contredisent donc clairement le concept politique erroné de l’alarme climatique clamant que le monde entier est en état d’urgence climatique ou qu’il traverse une crise climatique dont il est l’instigateur de par les rejets de CO2 dans l’atmosphère. Ces affirmations sont totalement fausses et de surcroit mensongères, la réalité étant toute autre.

Et puisque j’ai l’occasion d’en dire un mot ici, tous les prêches au sujet d’une mise à la diète en énergie, on va en avoir un avant-goût cet hiver en Europe, pour sauver le climat précipitera l’effondrement des pays européens avant toute autre région du monde. Les Européens vont vivre une sorte de répétition générale de l’apocalypse à venir que les Occidentaux ont soigneusement préparé avec par exemple la transition énergétique dont le but initial était le sauvetage du climat. Je souhaite que l’Europe souffre prochainement d’un black-out d’une dizaine de jours. Les décideurs politiques comprendront que leurs prévisions climatiques sont erronées et que leurs choix énergétiques le sont tout autant. Source WattsUpWithThat. Lien :

