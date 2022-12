Enfin Jean-Marc Jancovici dévoile sa vraie nature totalitariste.

Jancovici, sommité du « réchauffement climatique », homme de plateaux télé, « le Gamelin du CO2 », propagandiste forcené, ancien collaborateur de Nicolas Hulot, et j’en passe, vient de dévoiler sa vraie nature idéologique. Il est favorable à la mise en place d’un système totalitaire pour asservir tous les citoyens afin que le but du réchauffement du climat ne dépasse pas les 1,5°C en prenant comme référence la moyenne de température des années 1850 comme l’a décidé ce ramassis de fonctionnaires onusien qui constitue l’IPCC, dictant des normes dogmatiques au monde entier. Jancovici abonde dans une double imposture. Tout d’abord, comme je le répète ici sur ce blog depuis 10 ans, la théorie du réchauffement du climat provoqué par l’augmentation du CO2 atmosphérique viole les lois les plus fondamentales de la thermodynamique. De plus l’effet dit de « serre » de ce gaz présent à l’état de traces dans l’atmosphère n’a jamais été formellement prouvé. Enfin toutes les observations au sol, dans les océans et par satellite contredisent les modélisations laborieuses élaborées par les « spécialistes » de l’IPCC.

Les impostures prônées et enseignées par Jancovici à l’Ecole des Mines sont donc de deux ordres. Le choix des années 1850 comme référence est en lui-même une imposture puisqu’à cette époque par exemple les glaciers alpins menaçaient des villages de destruction : ces années faisaient partie du « petit âge glaciaire » qui sévit sur l’Europe pendant près de 300 ans pour se terminer à la fin du dix-neuvième siècle. La deuxième imposture anti-scientifique qu’enseigne et mouline à longueur d’interventions télévisées Jancovici est l’effet du CO2 sur le climat. Présent à l’état de traces les raies d’absorption spectrales de ce gaz sont masquées par celles de la vapeur d’eau, un gaz infiniment plus abondant que ce CO2. Dans ces conditions le CO2 ne peut pas avoir d’effet sur le réchauffement qui lui est imputé. Enfin clamer que ce réchauffement provoque des sécheresses catastrophiques est mensonger. En effet, au cours de l’optimum climatique médiéval l’abondance de nourriture permit l’édification des cathédrales en Europe en raison de l’abondance de nourriture car cette abondance est directement liée à la pluviométrie, tout réchauffement du climat provoquant une plus forte évaporation des océans et donc une plus forte pluviométrie. Il en fut de même au cours de l’optimum climatique de l’Holocène, époque durant laquelle le Sahara était une savane luxuriante avec des lacs et des rivières.

Tout au long de ses exposés Jancovici répète des affirmations mensongères malgré le fait qu’il est « X-télécom » ( https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Jancovici ) mais a probablement oublié ce qu’il a appris en classes préparatoires et à Polytechnique pour se plonger dans la propagande climatique. Quand il s’éternise sur le « pick oil » il oublie qu’il s’agit seulement de faire une petite piqûre de rappel de terreur qui comme le monstre du Loch Ness réapparaît tous les dix ans, car comme le dit clairement Rémy Prudhomme (lien ci-dessous) on en parle périodiquement depuis plus de 50 ans. En conclusion Jancovici est un imposteur pétri de propagande qu’il enseigne dans une grande école d’ingénieurs et il participe à l’« endoctrinement climatique » des étudiants. Bienvenue dans un monde idyllique où le mensonge est la règle d’or …

https://www.francesoir.fr/societe-environnement/jean-marc-jancovici-favorable-systeme-communiste-lutte-rechauffement-climatique