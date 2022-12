Brève. L’affaire Martine Wonner

Dans l’« affaire Martine Wonner », puisqu’il faut appeler les choses par leur nom, Charles Gave a rencontré cette ancienne députée et je suggère à mes lecteurs de visionner cette conversation. Madame Wonner a mis le doigt là où c’est douloureux et l’ensemble du pouvoir politique doit bien réfléchir car un jour ou l’autre le peuple demandera des comptes à ce monde politique qui s’est désolidarisé des citoyens et en utilisant un système d’inquisition néo-nazi pour les persécuter, je pense en particulier aux 130000 soignants interdits d’exercer leur métier dont fait partie Madame Wonner. Mais je dois être un horrible complotiste …

