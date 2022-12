Martine Wonner : Scandale à tous les niveaux

L’élue de la Nation, le Docteur Martine Wonner, a été condamnée par le conseil de l’ordre des médecins à un an d’interdiction d’exercer son métier de psychiatre. J’ai bien omis de mettre des majuscules à « ordre des médecins » pour souligner la désapprobation générale qu’a suscité cette décision. Madame Wonner est victime d’une condamnation politique car au cours de son mandat d’élue du peuple elle a exprimé son opinion en tant que représentante de la Nation et ce fut son droit le plus strict. Le conseil de l’ordre des médecins, comme le conseil de l’ordre des avocats, sont une pure émanation du régime de Vichy. Il fallait faire rentrer dans le rang les opposants à l’occupation de la France par l’Allemagne nazie. Le conseil de l’ordre des médecins n’a jamais su se séparer de cette marque de naissance indélébile et tout contrevenant est sanctionné temporairement ou à vie.

Madame Wonner s’exprimait au nom du peuple français bâillonné par le gouvernement pro-vaccin et anti-traitements précoces pour combattre l’épidémie de coronavirus. Il ne fait aucun doute que l’ensemble de ce gouvernement, y compris le chef de l’Etat, a été corrompu par le lobby pharmaceutique qui voulait vendre sa thérapie génique au détriment de traitements peu couteux, sans risques et fiables. L’hydroxychloroquine a été interdite d’usage pour les traitements précoces de l’infection par le coronavirus à la suite d’une publication issue du journal The Lancet qui a été ensuite retirée car il s’agissait de ce qu’on appelle maintenant un fake-news probablement financée par le lobby pharmaceutique. Le Ministre de la santé français n’a jamais annulé cette interdiction. Si ce n’est pas de la corruption, il faut qu’on m’explique alors de quoi il s’agissait. Madame Wonner a combattu entre autres sujets cette interdiction ainsi que d’autres décisions du gouvernement prises sans aucune évidence scientifique. Le conseil de l’ordre des médecins comme celui des avocats est un organe politique qu’il est urgent de supprimer. Une telle officine directement issue de l’idéologie nazie du régime de Pétain est intolérable aujourd’hui. La chasse aux sorcières était courante durant les années de l’occupation de la France, elle n’est plus d’actualité. Dans ce contexte il faut déplorer ce nouveau fleurissement d’officines plus ou moins obscures de « fact-checking » vendues à l’idéologie gouvernementale et travaillant pour l’Etat car les politiciens doivent rendre compte de leurs actes et de leurs décisions devant le peuple, le seul souverain.

L’heure de rendre des comptes est proche et il faudra que des coupables, les décideurs politiques jusqu’au Président, reconnus par des jurys populaires soient reconnus responsables des dizaines de milliers de décès qui auraient pu être évités grâce aux traitements précoces si les médecins avaient été autorisés à les prescrire. Là se situe le problème et le conseil de l’ordre des médecins a pris une décision dans le seul but de ne pas condamner l’ensemble des pseudo-médecins qui évoluent à leur aise sur les plateaux télé ou au sein du conseil de guerre anti-covid créé par le Président. Ce conseil n’a pas été créé pour sauver des vies mais afin que le maximum de « vieux », à la charge de l’Etat, soient emportés par la maladie (cf. le Rivotril) exactement dans la ligne de l’idéologie nazie reprise par le régime de Vichy qui avait entrepris d’éliminer les malades, les simples d’esprit, les vieux et ceux appartenant à des races « inférieures ». Dans quelle époque vivons-nous, en 1940 ou en 2020 ?