Je ne suis pas médecin … mais je n’en pense pas moins.

Après un billet récréatif je passe à nouveau aux choses sérieuses ! En regardant le dialogue entre Xavier Azalbert et la sœur d’un malade n’ayant pas survécu à l’infection par le coronavirus car mal soigné (lien) je me remémore ce qui m’est arrivé à la fin du mois de mars 2020. Je rappelle ici qu’à cette époque je résidais à Tenerife. Il n’y avait pas de masques, on n’était donc pas obligé d’en porter un, pas de tests et pas de traitement officiellement reconnu par les autorités de santé. J’avais très vite entrepris de lire des articles scientifiques au sujet de cette nouvelle maladie dont les médecins, en particulier en Chine, connaissaient les symptômes depuis près de 20 ans. Souvenez-vous du SRAS puis du MERS. Un traitement in vitro potentiel avait été mis en évidence par les biologistes chinois. Il s’agissait de l’hydroxychloroquine qui inhibait la multiplication du virus dans des cultures de cellules Vero. Comme ces deux épidémies très localisées avaient disparu cette information fut immédiatement reprise par les biologistes chinois quand le SARS-CoV-2 apparut pour la première fois, officiellement, dans la ville de Wuhan à la fin de l’année 2019.

C’est ainsi que brutalement malade avec de la fièvre et une toux persistante, seul chez moi, et disposant de chloroquine pour traiter une éventuelle crise de malaria, je me suis traité moi-même sans consulter un médecin, sans aller à l’hôpital, suspectant une possible infection par ce nouveau virus. Après avoir lu des centaines d’articles relatifs à cette maladie et ayant échappé à toute complication potentiellement mortelle, convaincu que ce traitement par la chloroquine m’avait sauvé la vie, au cours de mes lectures je pus déterminer quelle était la cause des thromboses aux pieds et aux mains ainsi que celle des démangeaisons cutanées incessantes qui minaient mon équilibre psychique. Les médecins de ville ou à l’hôpital que je décidais de consulter conclurent tous à des diagnostics erronés que ce soit la prescription d’antibiotiques ou de stéroïdes. Le fait que le taux de D-dimères dans le sang soit élevé ne parut pas inquiéter ces médecins que je pourrais aujourd’hui dénoncer pour leur incompétence. Bref, en écoutant le témoignage de cette dame s’entretenant avec Xavier Azalbert, rédacteur de France-Soir si vous l’ignorez, m’a conduit à écrire ce billet.

Ne connaissant pas la posologie du traitement par l’hydroxychloroquine en tant que traitement précoce puisque celle-ci fut mise au point en avril-mai 2020 à l’IHU de Marseille, j’avais opté pour une posologie que je connaissais, celle utilisée pour traiter une crise de malaria. Cependant les effets secondaires de cette infection ne pouvaient pas être imputés à cette posologie mal adaptée, ce que je découvris par la suite, mais à une autre cause, elle-même la conséquence à long terme de l’infection. En septembre 2020, n’attachant aucune crédibilité aux tests par PCR associée à une rétrotranscriptase (RT-PCR) dont le nombre d’amplifications était contraire à toute logique scientifique je payais de ma poche une recherche d’anticorps anti-SARS-CoV-2 par ELISA. Je rappelle à mes lecteurs que j’ai moi-même, au cours de ma carrière de biologiste, utilisé ces deux techniques et suis donc capable d’en analyser les limites et la fiabilité que l’on peut accorder à celles-ci. En septembre 2020 il existait toujours des anticorps circulant dirigés contre la protéine spike du virus originel dit souche Wuhan dans mon sang. Rétrospectivement j’avais acquis la preuve que mes problèmes maintenant récurrents de peau étaient une possible conséquence de cette infection virale compte tenu du taux élevé d’IgE révélé par une analyse sanguine effectuée en septembre 2021 que je payais également avec mes propres deniers.

Je rappelle ici que toutes les analyses sanguines et toutes les consultations médicales furent à ma charge ayant découvert que le corps médical tant dans les centres de santé qu’à l’hôpital (à Tenerife) était totalement incompétent. Cette incompétence pouvait être imputée à leur ignorance, car les médecins doivent « faire du chiffre » pour payer leurs impôts et un nouveau train de pneus pour leur Porsche et n’ont ainsi pas une seule minute pour faire de la bibliographie. Je ne connais pas le contenu du serment d’Hippocrate mais je suppose que les médecins sont tenus de se documenter lorsqu’apparaît une nouvelle maladie. Or n’ayant pas le loisir de se documenter par eux-mêmes les médecins ont reçu des directives gouvernementales pour traiter leurs malades. C’est ce que cette dame a exposé à France-Soir : le médecin traitant de son frère avait reçu l’ordre de ne pas traiter son patient avec de l’hydroxychloroquine. Or ce même serment d’Hippocrate précise que le médecin doit mettre en œuvre tout ce qu’il peut pour sauver la vie de son patient. Dans le cas contraire il agit de manière criminelle. Les médecins français ont été menacés de radiation dans le cas où ils prescriraient de l’hydroxychloroquine associée à un macrolide ou non puis dans le cas où ils prescriraient de l’ivermectine.

Ces mesures d’interdiction des traitements précoces associés à des menaces et des dénonciations n’avaient qu’une seule finalité : favoriser la thérapie génique consistant en une ARN messager modifié codant pour la protéine spike du coronavirus. Les pressions sur le pouvoir politique provenant des grands laboratoires pharmaceutiques ont fait rentrer dans le rang les médecins traitants qui se retranchent derrière les directives gouvernementales pour clamer qu’ils n’ont pas pu respecter le serment d’Hippocrate car dans le cas contraire ils se seraient mis hors la loi. Pour aggraver cette situation politique vraiment glauque combien de médecins ont été interdits pour avoir prescrit ces traitements précoces, combien de décès auraient pu être évités par ces traitements précoces, et enfin combien de morts auraient pu être évités si la transparence relative aux effets secondaires de la thérapie génique avait été respectée. Aujourd’hui il y a plus de malades en soins intensifs et de morts chez les personnes dites « vaccinées » que chez les personnes non « vaccinées », n’est-ce pas là une preuve supplémentaire de l’immense mensonge et de l’incompétence des décideurs politiques.

Ce traitement réservé par le pouvoir politique sous la pression des grandes firmes pharmaceutiques qui ont acheté les organismes internationaux en charge de la santé ainsi que ce même pourvoir politique, ce traitement dis-je est criminel et faudra un jour que justice soit faite. Pour conclure ce billet j’avoue avoir été confondu par l’incompétence de tous les médecins que j’ai consulté dans les îles Canaries et il m’a été confirmé récemment par un médecin exerçant ici à Papeete que je souffrais d’un syndrome lié à une réaction auto-immune et que le traitement privilégié était l’hydroxychloroquine , un immuno-modulateur bien connu pour traiter le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, l’urticaire chronique ainsi que certaines formes de sinusites. La posologie ferait frémir un ministre de la santé français puis qu’il s’agit de 600 mg par jour. Depuis maintenant six semaines, je ne suis pas morts alors que le Plaquénil était considéré comme mortel et la grande majorité des symptomes dont je souffrais depuis le printemps 2020 ont été largement atténués. Lien :

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/son-medecin-voulait-lui-prescrire-de-l-hydroxychloroquine-pascale-muller