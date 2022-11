Souvenirs érotiques

À mon âge bientôt vénérable je n’ai plus de vie sexuelle, en réalité il y a déjà plusieurs années que je ne me suis pas senti tenté par une nouvelle aventure amoureuse. Je me surprends à ne plus contempler une belle femme dans la rue que comme faisant partie du décor sans ressentir le moindre désir ou le moindre intérêt autre qu’esthétique. Je m’excuse donc auprès de mes lectrices qui pourraient trouver cette remarque liminaire un peu vexante. Par conséquent ma vie amoureuse étant réduite à néant je me remémore parfois des souvenirs croustillants, ceux qui m’ont vraiment mis dans une situation inattendue et qui sont enfouis dans ma mémoire. Quand j’avais écrit mes mémoires érotiques il y a une trentaine d’années et que j’avais soumis mon manuscrit au fils de Régine Deforges, éditeur sis dans une petite rue à Pigalle, il avait sauté de joie en me déclarant « enfin un homme, il n’y a que des femmes qui écrivent des trucs érotiques ». Pour vous en convaincre écoutez attentivement ce tribunal des flagrants délires anthologique de Pierre Desproges : https://www.youtube.com/watch?v=RYicXvNidCk

Pourquoi alors les hommes ne s’aventurent-ils que très rarement dans ce genre littéraire, la réponse est claire : les femmes construisent des romans car elles n’osent que très rarement parler de leurs fantasmes érotiques dont la diversité est étonnante. Pour illustrer ce commentaire je vais donc relater une expérience vécue il y a maintenant près de vingt cinq années, et en ces temps de morosité généralisée je réussirai peut-être à faire sourire quelques-uns de mes lecteurs.

Il y a donc au moins 25 ans une très belle femme bouscula ma vie. Elle débordait d’activité en position horizontale mais aussi dans bien d’autres positions que je ne décrirai pas ici car je déborderai sur le sujet de ce billet. Elle m’avoua sans honte aucune qu’elle aimait faire l’amour avec un homme mais qu’elle ne dédaignait pas se livrer à des activités similaires avec une partenaire féminine. Je manifestai un peu de surprise car je n’aurais jamais imaginé que cette charmante créature puisse se livrer à des ébats amoureux avec une personne du même sexe bien que prétendant être libéral dans ce domaine avec cependant une restriction stricte : je n’ai jamais, au grand jamais, été attiré par les hommes, l’attirance vers les femmes relevant, pour votre serviteur au moins, de l’instinct et de la recherche de la douceur et de la tendresse dont seule une femme détient le secret.

J’avais décidé de ne plus me raser et ce petit détail a son importance dans la suite de mon récit. Cette charmante personne m’expliqua en détail comment se déroulaient les secrets d’alcôve entre deux femmes. Par exemple elle décrivit très précisément comment une femme donnait du plaisir à sa partenaire et il est aisé pour un homme d’imaginer la scène, lui qui apprécie plus que tout de reproduire avec sa partenaire ce qu’une femme fait avec la sienne. Ce qui m’étonna particulièrement fut sa remarque pourtant anodine quand nous échangions un long baiser : « je m’imagine que le bout de ta langue c’est comme mon clitoris quand tu embrasses mon sexe, avec tous les poils de ta barbe qui sont tout autour ».

Cette remarque me conduisit à reconsidérer la signification que peut revêtir un baiser avec un homme pour une femme qui vit épisodiquement des expériences homosexuelles. Ce court récit est authentique et il illustre parfaitement quel degré de sophistication la femme peut atteindre dans ses rêveries érotiques malgré le fait que les hommes, la plupart d’entre eux, ignorent tout du mécanisme de l’érotisme féminin et encore moins de celui de leur plaisir. En conclusion le fils de Régine Deforges avait raison, les femmes sont destinées par nature à écrire des romans érotiques …