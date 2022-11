Le climat se réchauffe, c’est certain !

Alors que l’hémisphère sud s’apprête à entrer en été, fin novembre ici correspondant à fin mai en occident, des signes s’accumulent pour constater que l’été austral sera peut-être bien plus froid que ce que l’on attendait. Comme j’ai définitivement cessé mes pérégrinations dans les îles de la Polynésie française, un territoire presque aussi étendu que l’Europe occidentale, je me trouve définitivement installé à Papeete et comme cela va de soi j’observe la météorologie afin de prévoir si je peux sortir marcher sans être transformé en éponge car l’été ici signifie aussi saison des pluies, des orages et des cyclones. La Polynésie française comme les Samoa, les Fiji et le Vanuatu se trouvent au sud de la zone de convergence intertropicale (ITCZ) et les îles Marquises (à 10S-140W) ainsi que Wallis et Futuna (10S-160W) se trouvent à la limite sud de cette zone de convergence. Ces îles bénéficient ainsi du régime des alizés représentés par les flèches vertes figurant la direction des vents. La capture d’écran ci-dessous a été réalisée à 08h30 ce samedi 19 novembre, heure et date locale de Tahiti (source : https://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/windmain.php?&basin=seastpac&sat=wg10s&prod=ir&zoom=&time= .

Comme on peut le remarquer le régime des alizés qui prévalait avant que l’archipel ne bascule dans la saison des pluies a disparu et plutôt que d’être de dominance de secteur est les vents à basse altitude (pressions atmosphériques comprises entre 500 et 900 mBars selon la terminologie de l’Université du Wisconsin) sont de secteur ouest ou plus significativement encore de secteur sud. Le front pluvieux couvrant actuellement l’archipel dans l’immédiate proximité de Tahiti (18S-150W) est le résultat d’une collision de ces vents de secteur sud relativement froids rencontrant une masse d’air humide, reliquat du régime d’alizés précédent. Tout s’explique en réalité par la présence d’un puissant anticyclone centré vers 30S-170W qui oriente les vents froids vers le nord. La situation est donc normale et seuls les touristes s’en étonnent. Il ne pourront qu’apercevoir Huahine, Bora-Bora et Maupiti sous une averse et cernées de nuages très justement appelées les Îles sous le vent par rapport à Tahiti puisqu’elles se trouvent à l’ouest et Tahiti « au vent ».

Dans le sud de l’Australie la situation a été encore plus compliquée car une forte influence de vents du sud a provoqué il y a quelques jours une vague de froid sans précédent et des chutes de neige dans les alpes de l’Etat de Victoria au sud des Nouvelles-Galles du Sud. À Sydney, pourtant beaucoup plus au nord, la température au sol approchait les 10°C tandis qu’à Melbourne un record absolu pour le mois de novembre elle était de seulement 7,2 degrés ce 16 novembre 2022. Une tempête de neige recouvrit les Alpes victoriennes avec une température également exceptionnellement basse au Mont Hotham de moins 7,2 degrés. Il faut préciser ici que le printemps passé à Melbourne aura été passablement froid. Toutes les prédictions des climatologues sont démenties par les observations météorologiques. Réchauffement ou refroidissement, en quoi faut-il croire ?