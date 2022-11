Un nouveau catalyseur pour produire de l’ammoniac

Quand en 1909 Fritz Haber mit au point le procédé de synthèse de l’ammoniac il utilisa comme catalyseur une sorte d’éponge de fines particules de fer mélangées à de l’oxyde de fer, en d’autres termes de la magnétite, « dopée » avec d’autres métaux comme du calcium et des oxydes d’aluminium. Néanmoins la réaction 3H2 + N2 → 2NH3 requiert des températures élevées, de l’ordre de 600 °C et une pression de 100 atmosphère pour que le rendement soit satisfaisant. Il est important de noter ici que la seule source économique d’hydrogène est le reforming du méthane par de la vapeur d’eau, un autre processus énergivore qui dégage de plus du CO2. Bref, depuis plus de 100 ans les chimistes se sont arraché les cheveux pour trouver un meilleur catalyseur afin de réduire l’apport d’énergie, chaleur et pression, et en ces temps d’inflation du coût de l’énergie et du méthane toute innovation est bonne à prendre.

Une équipe sino-japonaise travaillant au Tokyo Technology Institute vient de mettre au point un catalyseur mixte constitué de nitrides mixtes de lanthane et d’aluminium qui présente la particularité de ne pas être empoisonné par des traces de vapeur d’eau, tous les autres catalyseurs essayés jusqu’à présent étant détruits par la vapeur d’eau. De plus ce catalyseur ne met pas en œuvre de métaux rares, en particulier le ruthénium aujourd’hui utilisé pour la synthèse de l’ammoniac dont le prix a atteint récemment 20000 dollars le kg alors que le prix du lanthane de haute pureté est 100 fois moins coûteux.

Voici une illustration théorique de ce nouveau catalyseur :

La production d’hydrogène par électrolyse par exemple avec des moulins à vent n’est pas économiquement rentable et ce point restera la bête noire des écologistes qui veulent supprimer les engrais azotés, phosphate d’ammonium, nitrate d’ammonium et nitrate de potassium, un rêve criminel voire génocidaire car la production d’ammoniac à l’aide de fermenteurs de biomasse n’est qu’un doux rêve.

Source : https://doi.org:10.1002/anie.202211759 via ZeroHedge