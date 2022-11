Des petites fissures, encore des petites fissures … 

Au cours des années 1980 j’ai travaillé dans la valorisation des technologies nucléaires françaises auprès d’EDF à Paris. Une grande partie de mon travail consistait à faire visiter les sites de production d’EDF à des clients étrangers. Tous ces visiteurs, surtout nord-américains, étaient tout simplement émerveillés par la haute technicité des ingénieurs et des techniciens à l’oeuvre par exemple dans le bâtiment réacteur lors d’un arrêt pour rechargement en combustible. La visite la plus spectaculaire pour ces potentiels clients était celle du chantier de Cruas. La première tranche était raccordée au réseau et ces visiteurs pouvaient assister à l’organisation extraordinaire du chantier comportant trois autres unités en cours de construction, l’une d’entres elles effectuant les essais à chaud dits de timbrage du circuit primaire. Il s’agissait de la tranche Cruas-3. Tous les ingénieurs, techniciens et sous-traitants avaient fait leurs premières expériences sur les sites de Tricastin ou de Bugey. La mise en chantier d’une tranche du site de Cruas se terminait ainsi 5 ans plus tard par un raccordement effectif au réseau. Cinq années pour construire une usine d’une puissance nominale de 915 MW électrique : un prouesse devenue aujourd’hui un rêve. Lors de la visite d’une unité en fonctionnement celle-ci était limitée à la salle de la turbine et de l’alternateur et de la piscine de désactivation des assemblages de combustible usés. On ne pouvait qu’entrevoir la grande porte d’entrée du bâtiment réacteur hermétiquement fermée car il était impossible d’y pénétrer.

Lors d’une visite dans le bâtiment réacteur je vantais la robotisation dans les parties dites très chaudes du circuit primaire comme le nettoyage des boites à eau des générateurs de vapeur ou encore de la cuve du réacteur. Des robots complexes évitaient au personnel de se faire irradier par les boues, invisibles d’ailleurs, qui s’accumulaient entre deux rechargements en combustible. Tous ces robots étaient issus de la collaboration entre des ingénieurs du CEA, d’EDF et de petites entreprises hautement spécialisées. Dans le bâtiment réacteur personne ne portait son regard vers le plafond de ce dernier. Pourtant il y avait un fouillis de tubulures masquées en partie par l’énorme portique capable de soulever un générateur de vapeur s’il fallait le changer en raison d’un trop grand nombre de tubes fuyards. À ce sujet un robot inspectait minutieusement à chaque arrêt de tranche les quelques 260 tubes de chaque générateur de vapeur pour obstruer ceux qui présentaient une fuite depuis les boites à eau situées dans la partie inférieure du générateur.

L’inextricable réseau de tubes pendus dans la partie haute du bâtiment réacteur avait pour fonction de refroidir l’ensemble de ce bâtiment en cas d’incident. L’incident de Three Miles Island, conception Babcock&Wilcox, avait marqué les esprits car ce système de refroidissement de sécurité avait heureusement fonctionné correctement. Les problèmes de corrosion dits sous contrainte de l’ensemble de ce circuit de sécurité animent aujourd’hui les esprits des béotiens. Il faut expliquer ce que cela signifie. En cours de fonctionnement le bâtiment réacteur est hermétiquement fermé et la chaleur qui y règne est de l’ordre, dans la partie haute, là où se trouve le circuit d’aspersion de sécurité avec de l’eau froide, d’environ 200 degrés. L’atmosphère du bâtiment n’est pas inerte puisqu’il y a de l’oxygène et l’ensemble est soumis à un flux de neutrons. Ces conditions favorisent l’apparition de corrosions malgré le fait que l’acier utilisé pour toutes les tubulures du circuit de refroidissement d’urgence est de la meilleure qualité possible, d’une manière générale de l’acier 316-L, l’un des alliages le plus résistant à la corrosion.

Ce qui arrive aujourd’hui devait arriver. Des inspecteurs de l’ASN, l’agence de sécurité du nucléaire, ont découvert de nombreux point de corrosion dans l’ensemble de ce circuit de refroidissement de sécurité d’urgence et, soumis à la peur du nucléaire insufflé par les groupes politiques et autres organisations ouvertement anti-nucléaires a fait le reste. L’énergie nucléaire est dangereuse et on ne peut pas se défaire de cet a priori stupide car totalement injustifié pour plaire par exemple aux Allemands qui envient la France, d’une part, mais reconnaissent sans jamais le dire que leur politique énergétique d’abandon total du nucléaire conduit le pays au désastre. Les organisations écologiques de tout poil répandent la peur car quelques fissures dans un circuit non essentiel qui n’a fonctionné que très rarement depuis Three Miles Island rend tout d’un coup obsolète l’énergie nucléaire civile.

La peur rend idiot, le cerveau ne fonctionne plus que dans le mode reptilien, voilà où en sont aujourd’hui les inspecteurs de l’ASN, encouragés par les organisations anti-nucléaire qui ne savent rien du fonctionnement d’un réacteur et qui de surcroit n’ont jamais pénétré dans un bâtiment réacteur.

Autre source à consulter : https://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/46-du-parc-nucleaire-dedf-est-encore-larret