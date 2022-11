À voir absolument sur Rumble ou Odyssée avant qu’l ne soit trop tard

Il paraît que le gouvernement français censure Rumble. Il est vrai que la France n’est plus une démocratie depuis … depuis une demi-douzaine d’années. Elle est gouvernée par une mafia de politiciens constituée d’incompétents qui n’ont qu’un objectif : s’en mettre au maximum dans les poches et en suivant les directives d’Ursula et de Klaus. Dans quelques années seulement la France sera complètement ruinée et les Français seront dans la misère.

La seule alternative qui reste est la révolution …

https://rumble.com/v1teoso-librez-linfo-7-avec-xavier-moreau-10.11.22.html